20.05.2017

von Ann-Kathrin Hipp Drucken

Newsblog zum letzten Bundesliga-Spieltag : HSV schießt Wolfsburg in Relegation - Hertha hofft auf Europa

von Ann-Kathrin Hipp

Bild vergößern Die Hamburger jubeln. Foto: AFP

Hertha zittert sich trotz einem 2:6 gegen Leverkusen in die Europa League. Wolfsburg muss nach einer 1:2-Niederlage gegen den HSV den Gang in die Relegation antreten. Mehr in unserem Blog.

+++ Hertha bangt um Europa +++ Wolfsburg und Hamburg treffen im direkten Abstiegsduell aufeinander +++ Philipp Lahm absolviert sein Abschiedspiel +++