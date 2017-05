17.05.2017

von Ann-Kathrin Hipp, Steve Reutter Drucken

Bremen gegen Bundesliga : Wer soll für Polizeieinsätze bei Fußballspielen bezahlen?

von Ann-Kathrin Hipp, Steve Reutter

Bild vergößern Die Tribüne im Blick: Polizisten im Berliner Olympiastadion. (Archiv) Foto: Fabian Fuchs/dpa

Bremen ist das einzige Bundesland, dass eine Erstattung der polizeilichen Mehrkosten bei Fußballspielen verlangt. Dagegen wehrt sich die Bundesliga. Heute wird der Fall gerichtlich verhandelt.

Wer zahlt für die Sicherheit bei riskanten Fußballpartien? Die gesamte Bundesliga blickt nach Bremen, wenn am heutigen Mittwoch gerichtlich über diese Frage verhandelt wird. Das Bundesland Bremen will, dass sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) an den Mehrkosten von Polizeieinsätzen beteiligt. Gegen die entsprechende Änderung des Gebührenrechts hat die Liga Klage eingereicht, will „alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen“, um dagegenzuhalten.

Bisher bleibt Bremen das erste und einzige Bundesland, dass eine Erstattung der polizeilichen Mehrkosten verlangt. Schon jetzt belaufen sich die von dem Stadtstaat seit 2015 berechneten Außenstände für vier Spiele auf rund 1,2 Millionen Euro. Für zwei weitere Partien stehen die Berechnungen noch aus. Bei dem Urteil des Verwaltungsgerichts geht es somit um mehrere Millionen, die für Profivereine teuer werden könnten.

„Das Bremer Anliegen kommt einer Blankovollmacht zur willkürlichen Belastung Einzelner gleich. Augenscheinlich geht es nicht in erster Linie darum, Probleme zu lösen, sondern Haushaltslöcher zu stopfen“, sagt Reinhard Rauball, Präsident des Ligaverbandes. Der Alleingang sei mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen nicht vereinbar, die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit unabhängig von der Kassenlage der öffentlichen Haushalte allein Aufgabe des Staates. „Zumal Fußballvereine und -Verbände keinesfalls Verursacher oder Veranlasser von Gewalt sind“, sagt Rauball.

Urteil könnte einen Präzedenzfall schaffen

Dass die Gesetzgebung des Stadtstaates in diesem Fall durchaus strittig ist, sieht auch Sportrechtsexperte Martin Nolte von der Deutschen Sporthochschule Köln so. „Ich halte den Einwand der DFL für berechtigt, weil der Senat auch solche Kosten in Rechnung stellt, die weit über das Hausrecht des SV Werder Bremen und der DFL hinausgehen.“

Die Kosten, die der Senat in Rechnung gestellt habe, sagt Nolte, beträfen die Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der gesamten Stadt und deckten somit „einen übermäßigen Raum ab“. Gleichzeitig weist Nolte darauf hin, dass die Fußballvereine mehrere Millionen Euro an Steuergeldern zahlten und „es die Aufgabe der Länder ist, diese Zahlungen beispielsweise auch im Bereich der Sicherheit zu nutzen“. Dass der Rechtsstreit unmittelbare Auswirkungen auf andere Bundesländer haben wird, glaubt Nolte nicht. Dass sich der Streit zwischen der Bundesliga und Bremen über Jahre hinziehen wird, davon geht er aus.

Dennoch wird die Verhandlung am Mittwoch eine erste Richtung im Rechtsstreit weisen. Sollte das Gericht gegen die Bundesliga entscheiden, wäre das ein Präzedenzfall. Sollte das Urteil bis zur höchsten Instanz standhalten, bleibt unklar, wie genau die Kosten beglichen werden. „Im Übrigen ist es Augenwischerei, wenn angeblich nur Ligaverband und DFL für die Bremer Forderung herangezogen werden sollen und nicht der SV Werder als Sympathieträger der Stadt“, sagt Rauball.

Das Budget der DFL garantiert allein den laufenden Betrieb. Dass andere Vereine für die Einsätze in Bremen zur Kasse gebeten werden, bleibt unwahrscheinlich. So scheint es fast, als wäre es nicht der Verband, sondern allein der landeseigene Klub, der die Kosten tragen müsste. Werder Bremen hätte dann mit Wettbewerbsnachteilen gegenüber Vereinen in anderen Bundesländern zu kämpfen.