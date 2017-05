16.05.2017

Eishockey-WM in Deutschland : Deutschland siegt 4:3 im Drama gegen Lettland

21 Bild vergößern Deutschlands Felix Schütz (M) versucht den Puck vorbei an Lettlands Torwart Elvis Merzlikins ins Tor zu schießen. Foto: Skolimowska/dpa

Was ein Spiel: Nach Schütz 3:3-Last-Minute-Ausgleich siegt Deutschland im Penaltyschießen und steht nun im WM-Viertelfinale gegen Kanada. Alles zur WM in Köln und Paris live in unserem Blog.

+++ Nun am Donnerstag gegen Weltmeister Kanada +++ Nationaltorhüter Thomas Greiss gibt eine Erklärung ab und bittet um Verzeihung +++ Co-Gastgeber Frankreich verpasst Viertelfinale +++ 4:1-Sieg gegen Italien bei Draisaitl-Debüt +++ Slowenien und Italien steigen ab +++ Ärger um Thomas Greiss +++ Kein Owetschkin bei der WM, aber dafür Bäckström und Lundqvist +++