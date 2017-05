16.05.2017

von Claus Vetter, Jörg Leopold Drucken

Eishockey-WM in Deutschland : LIVE: Deutschland gegen Lettland - 2:0 im zweiten Drittel

von Claus Vetter, Jörg Leopold

21 Bild vergößern Deutschlands Felix Schütz (M) versucht den Puck vorbei an Lettlands Torwart Elvis Merzlikins ins Tor zu schießen. Foto: Skolimowska/dpa

Geht die Weltmeisterschaft weiter für das deutsche Team? Dann muss heute Abend ein Sieg gegen Lettland her. Das Spiel live in unserem Blog. Alles zur WM in Köln und Paris live in unserem Blog.

+++ Nationaltorhüter Thomas Greiss gibt eine Erklärung ab und bittet um Verzeihung +++ Co-Gastgeber Frankreich verpasst Viertelfinale +++ 4:1-Sieg gegen Italien bei Draisaitl-Debüt +++ Slowenien und Italien steigen ab +++ Ärger um Thomas Greiss +++ Kein Owetschkin bei der WM, aber dafür Bäckström und Lundqvist +++