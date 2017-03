12.03.2017

Foto mit AfD-Politiker : Hertha-Siegtorschütze Plattenhardt distanziert sich von AfD

Bild vergößern Tweet der AfD: Hertha-Siegtorschütze Plattenhardt mit AfD-Politiker Scheermesser Foto: Screenshot AfD-Tweet

Am Samstag war er der umjubelte Siegtorschütze beim 2:1 gegen den BVB. Doch dann ärgerte sich Hertha-Spieler Marvin Plattenhardt über einen Tweet der Berliner AfD.

Am Samstagnachmittag war der Jubel groß bei Marvin Plattenhardt, als er beim Spiel gegen Borussia Dortmund einen Freistoß zum 2:1-Siegtor seiner Hertha in die Maschen jagte. Ein paar Stunden später aber war die Freude bei Plattenhardt etwas gewichen. Denn der Berliner AfD-Abgeordnete Frank Scheermesser hatte nach dem Spiel ein Foto von sich und Plattenhardt machen lassen, welches die AfD-Fraktion prompt per Twitter verbreitete. Dabei präsentiert sich Scheermesser als #Glücksbringer für die Hertha.

Andere Twitter-Nutzer machten Plattenhardt auf den Tweet aufmerksam. Und der Hertha-Spieler reagierte sofort. "Danke für den Hinweis. Hatte keine Ahnung, mit wem ich mich da fotografieren lasse", twitterte er. "Frechheit! Ich distanziere mich klar." In einem weiteren Tweet forderte Plattenhardt die AfD dann auf, das Foto zu löschen.

Dieser Aufforderung ist die AfD aber wohl noch nicht nachgekommen. Der Tweet mit dem Foto war am Sonntagvormittag noch zu sehen.

Schon nach dem 1:1 der Hertha gegen Bayern München am 18. Februar hatte sich Scheermesser mit einem Hertha-Spieler ablichten lassen, damals mit Salomon Kalou. Auch dieses Foto wurde von der AfD-Fraktion getwittert, wobei sich Scheermesser ebenfalls als #Glücksbringer für die Hertha darstellte.

