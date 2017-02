Heftiger Schneefall : Pokalspiel Lotte gegen den BVB abgesagt

Bild vergößern Kein Pokal in Lotte. Foto: dpa

Eine gute Stunde vor dem geplanten Anpfiff ist das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund abgesagt worden.

Beim Achtelfinale hatten sie in Lotte noch dem Wetter getrotzt. Vor dem DFB-Pokalspiel der Sportfreunde Lotte gegen den Zweitligisten 1860 München hatten Freiwillige das Spielfeld vom Schnee geräumt, der Außenseiter gewann und sollte am Dienstagabend im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund antreten. Doch daraus wurde nichts. Wegen heftigen Schneefalls hat der DFB die Begegnung, die live in der ARD übertragen werden sollte, etwa eine Stunde vor dem Anpfiff abgesagt.

Auf der Anzeigetafel im Stadion stand zu lesen: "Liebe Zuschauer, aufgrund der Witterung wurde das Spiel leider abgesagt." Schiedsrichter Felix Brych erklärte in der ARD, warum er sich dafür entschieden hatte, das Spiel nicht anzupfeifen. Er habe nicht garantieren können, "dass die Spieler gesund bleiben". Der Platz sei nach einem heftigen Schneeschauer völlig durchweicht gewesen, die Spieler hätten keinen Stand gehabt. Hans-Joachim Watzke machte dem Schiedsrichter für die unpopuläre Entscheidung "ein großes Kompliment". Als Nachholtermin ist der 14. März im Gespräch. Eine Entscheidung will der DFB am Mittwoch treffen. (Tsp)