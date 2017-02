FC Ingolstadt - Borussia Mönchengladbach 0:2 : Mit glücklichem Händchen

Bild vergößern Ball im Tor, Hand nicht zu sehen. Also zählt der Treffer von Lars Stindl. Foto: dpa

Nach seinen drei Toren gegen Florenz trifft Lars Stindl auch bei Gladbachs 2:0-Sieg in Ingolstadt – allerdings mit der Hand.

Dieter Hecking, der Trainer von Borussia Mönchengladbach, tippte sich mit den Zeigefingern gegen die Schläfe. „Mit Köpfchen“ bedeutet diese Geste gemeinhin – und sie galt Borussias Kapitän Lars Stindl, der gerade das 1:0 für seine Mannschaft beim FC Ingolstadt erzielt hatte. Aber Stindl hatte nicht seinen Kopf bemüht, sondern gewissermaßen ein glückliches Händchen bewiesen. Von seiner Hand war der Ball nach einer Ecke ins Tor geflogen. Der Treffer zählte trotzdem und brachte die Gladbacher auf die Siegerstraße. 2:0 (0:0) hieß es am Ende für die Gäste, die nicht nur bei Stindls Führungstreffer Glück hatten.

Stindl war schon drei Tage zuvor, beim 4:2-Sieg in der Europa League gegen den AC Florenz, der Mann des Spiels gewesen. Der Offensivspieler hatte mit drei Toren aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht. In Ingolstadt fiel Stindl vor der Pause allerdings vor allem durch seine technischen Ungenauigkeiten und Fehlpässe auf. Das Zusammenspiel mit Josip Drmic funktionierte allenfalls mäßig, sein kongenialer Partner Raffael saß nach seiner Oberschenkelverletzung wie in Florenz wieder nur auf der Bank. So hatte Stindl erst unmittelbar vor der Pause nach einer Ecke eine gute Abschlusschance. Sein Schuss, noch abgefälscht, ging am Tor vorbei.

Überhaupt war es eine Begegnung auf überschaubarem technischen Niveau, mit vielen Zweikämpfen und vielen Zufällen. So stand in der Anfangsphase kein Gladbacher in der Nähe des Ingolstädter Tores, als Jonas Hofmann eine durchaus schnittige Hereingabe in den Strafraum trat; auf der anderen Seite trat Alfredo Morales in aussichtsreicher Position über den Ball. Bis zum ersten Torschuss dauerte es fast 20 Minuten.

Die Ingolstädter hatten in der ersten Hälfte die etwas besseren Gelegenheiten. Marcel Tisserand kam nach der ersten Ecke frei zum Kopfball, setzte den Ball aber übers Tor, und nach einer halben Stunde wurde Dario Lezcano fünf Meter vor dem Tor gerade noch von Borussias Verteidiger Jannik Vestergaard geblockt.

Die Gastgeber hatten auch nach der Pause die erste gute Gelegenheit, erneut nach einer Ecke. Diesmal setzte sich Innenverteidiger Marvin Matip gleich gegen zwei Gegenspieler durch, mit seinem Kopfball hatte Borussias Torhüter Yann Sommer einige Mühe. Die haben die Gladbacher generell, wenn es gegen den FCI geht. Stindls Handtor war der erste Bundesliga-Treffer überhaupt, der ihnen in Ingolstadt gelungen ist. Die Gäste gerieten auch in den letzten 20 Minuten noch gehörig unter Druck. Sommer bewahrte sein Team eine Minute vor Schluss vor dem Ausgleich, als er glänzend gegen einen Volleyschuss von Almog Cohen parierte. Im Gegenzug traf der eingewechselte André Hahn zum 2:0-Endstand. (Tsp)