NBA : Magic Johnson neuer Präsident der LA Lakers

Bild vergößern Magic Johnson kehrt zu den Lakers zurück. Foto: Nick Ut/AP/dpa

Als Spieler führte Earvin "Magic" Johnson die Los Angeles Lakers zu fünf NBA-Titeln. Jetzt kehrt er überraschend zurück – als neuer starker Mann.

NBA-Legende Earvin "Magic" Johnson wird neuer starker Mann bei den Los Angeles Lakers. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird der 57 Jahre alte Olympiasieger ab sofort Präsident der Basketball-Abteilung beim 16-maligen Meister in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Die bisherigen Verantwortlichen Jim Buss (Vizepräsident) und Mitch Kupchak (General Manager) wurden von Präsidentin Jeanie Buss mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Für den langjährigen Personalchef Kupchak soll in Kürze ein Nachfolger vorgestellt werden.

Die LA Lakers stehen in ihrer ersten Saison nach dem Karriereende von Vereinslegende Kobe Bryant derzeit auf dem 14. von 15 Plätzen in der Western Conference. Der ehemalige Aufbauspieler Johnson, der mit den Lakers fünf NBA-Titel gewann, soll die Kalifornier nun wieder auf Kurs bringen. „Es ist ein Traum, als Präsident zu den Lakers zurückzukehren und ganz eng mit der Buss-Familie zusammenarbeiten zu können“, sagte Johnson in einem Statement des Vereins. (dpa)