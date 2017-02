Volleyball-Bundesliga : BR Volleys besiegen Düren 3:0

Sechster Sieg in Serie: Die BR Volleys schlagen auch Düren souverän und ziehen nach Punkten mit Tabellenführer Friedrichshafen gleich.

Die BR Volleys haben am Samstagabend ihren sechsten Sieg in Folge gelandet. Beim Tabellenvierten der Bundesliga, dem TV Düren, setzten sich die Berliner klar mit 3:0-Sätzen (25:23, 25:23, 25:18) durch. Damit zogen die Volleys nach Punkten mit Tabellenführer Friedrichshafen gleich, der am Sonntag die Chance besitzt, sich wieder abzusetzen. (Tsp)