12.02.2017

von Sebastian Stier

3:1 gegen Arminia Bielefeld : Union Berlin rückt näher an die Aufstiegsplätze heran

Bild vergößern Gemeinsame Sache: Unions Spieler freuen sich über das zwischenzeitliche 2:1. Foto: dpa

Der 1. FC Union Berlin hat seine Position im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga mit einem überlegenen 3:1 gegen Bielefeld deutlich verbessert.

Die Fußballer von Arminia Bielefeld saßen noch in der warmen Kabine, als ihre Gegner vom 1. FC Union Berlin schon in vollem Tempo über den Platz rannten. Hoch und runter, als hätten sie sich in den vorangegangenen 45 Minuten nicht genug bewegt. Im Kern waren die zusätzlichen Aufwärmübungen den eisigen Temperaturen geschuldet, aber sie sandten auch eine Botschaft Richtung Gegner aus. Kommt nur raus, wir sind längst schon bereit.

Diese Art der psychologischen Kriegsführung war die Antwort der Berliner auf eine ziemlich kuriose erste Hälfte. Kurios, weil es trotz drückender Überlegenheit der Gastgeber nur 1:1 stand. Davon ließ sich die Mannschaft von Trainer Jens Keller aber nicht beirren und siegte nach insgesamt souveränen 90 Minuten 3:1 (1:1). Union holte drei wichtige Zähler im Aufstiegskampf.

Unter normalen Umständen hätte Union vor 20.258 Zuschauern schon nach zehn Minuten 3:0 führen können. Steven Skrzybski, Roberto Puncec und Sebastian Polter vergaben teils beste Möglichkeiten. Für Bielefeld ging in der Anfangsphase alles viel zu schnell, eingeschnürt in der eigenen Hälfte kamen sie kaum zu Entlastungsaktionen. Obwohl die Gäste mit zwei tief stehenden Reihen versuchten, das Feld eng zu machen, hatte Union kaum Probleme, sich durch zu kombinieren. Nach einer weiteren gelungenen Stafette war es Skrzybski, der vorbeischoss. Gleiches tat Simon Hedlund wenige Augenblicke später. Besonders arg wurde es, als Polter dann selbst aus drei Metern das Tor verfehlte. Fußball besitzt als Spiel die Eigenart, dass in solchen Fällen meist der Gegner in Führung geht, wenn eine Mannschaft allzu nachlässig mit den eigenen Möglichkeiten umgeht, aber an diesem Tag hatte Union auch Glück.

Unions Team blendete das Negativerlebnis aus

Bezeichnender Weise war es eine Standardsituation, die das 1:0 für die Berliner brachte. Felix Kroos verwandelte einen Freistoß direkt, indem er den Ball herrlich anzusehen über die Mauer ins lange Eck zirkelte. Art und Technik, mit der Unions Kapitän solche Bälle tritt, erinnern sehr an seinen älteren Bruder Toni, der Gleiches bei Real Madrid und in der deutschen Nationalmannschaft zu tun pflegt. Union hatte alles unter Kontrolle, nur ein zweites Tor wollte nicht gelingen. Und dann kam es eben doch, wie es so oft kommt. Der erste Bielefelder Angriff kurz vor der Pause landete gleich zum Ausgleich im Tor. Eine Flanke nahm Andreas Voglsammer direkt ab, Unions Torwart Jakob Busk konnte zwar noch reagieren, aber Fabian Klos war sofort zur Stelle und traf mühelos.

Unions Mannschaft ist mittlerweile mental aber so stark, um solche Negativerlebnisse einfach auszublenden. In der zweiten Hälfte spielten die Berliner weiter druckvoll mit dem Vertrauen, dass die Tore schon irgendwann fallen werden. Und sie fielen. Nach rund einer Stunde flankte Christopher Trimmel gefühlvoll in den Strafraum, wo Damir Kreilach per Kopf aus kurzer Distanz vollendete. Bielefeld spielte mutiger nach vorn, aber meist waren Torwart Busk oder die Berliner Verteidiger zur Stelle. In der Schlussphase erhöhte Polter dann noch auf 3:1, indem er einen Eckball nur noch über die Linie drückte.