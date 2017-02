04.02.2017

von Christoph Dach

Hertha BSC feiert ersten Sieg 2017 : 1:0-Verwaltungsakt gegen den FC Ingolstadt

2 Bild vergößern Kopf hoch, Julian Schieber. Auch für ein 1:0 gibt es drei Punkte. Foto: dpa

Hertha BSC trifft in der ersten Minute zum 1:0 – und hält den Vorsprung gegen den FC lngolstadt bis zum Schluss. Schön anzusehen ist das Spiel allerdings nicht.

Bratwurst und Bier gehören für die meisten Menschen zu einem Fußballspiel wie Kurvengesänge und Tore. Wer sich am Samstag kurz vor dem Anpfiff im Berliner Olympiastadion noch mit derlei Verpflegung eindecken wollte, beging allerdings einen groben Fehler. Fast alles, was von der Partie zwischen Hertha BSC und dem FC Ingolstadt in Erinnerung bleiben wird, ereignete sich nämlich innerhalb der ersten Spielminute. Aber das war aus Berliner Sicht absolut zweitrangig.

Nach zuletzt vier Niederlagen in fünf Bundesliga-Spielen gingen die Berliner extrem früh in Führung und verwalteten diese am Ende souverän. Dank des Treffers von Genki Haraguchi zum 1:0 (1:0)- Sieg – dem ersten im Kalenderjahr 2017 – verbesserte sich Hertha auf Tabellenplatz vier.

Die Konkurrenten um das internationale Geschäft besaßen im samstäglichen Abendspiel sowie am Sonntag zwar noch Chance, das alte Bild an der Spitze wieder herzustellen, aber das war den Berlinern vollkommen egal. Die positive Erkenntnis lautete: Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai kann sehr wohl noch gewinnen, obwohl sie sich gegen nicht minder biedere Ingolstädter reichlich mühen musste vor 33.425 Zuschauern.

Dardai veränderte seine Anfangsformation im Vergleich zur Vorwoche gegen den SC Freiburg auf drei Positionen: Innenverteidiger Sebastian Langkamp ersetzte den gesperrten Niklas Stark, Maximilian Mittelstädt rückte für den grippekranken Marvin Plattenhardt hinten links in die Viererkette, und für Per Skjelbred durfte Genki Haraguchi beginnen. Vor allem letztere Entscheidung sollte sich zeitnah als zielführend erweisen.

Nach handgestoppten 60 Sekunden, die Ostkurve hatte dem Hymnen-Erfinder Frank Zander soeben ein Ständchen anlässlich seines 75. Geburtstags gewidmet, stand es bereits 1:0. Salomon Kalou hatte den Ball auf dem linken Flügel erobert und von der Strafraumgrenze in das Zentrum gepasst, wo der Japaner lauerte und zur frühen Führung traf. Für Haraguchi, der beim 2:0-Hinspielsieg in Ingolstadt beide Treffer vorbereitet hatte und seitdem ohne Vorlage und Tor geblieben war, war es der erste Treffer der laufenden Saison.

Was die beiden Mannschaften anboten, war nicht vergnügungssteuerpflichtig

Was die beiden Mannschaften nach dem frühen Aufreger anboten, war dann allerdings nicht vergnügungssteuerpflichtig. Hertha brachte bis zur Pause keinen einzigen weiteren Torschuss zu Stande, und die Gäste aus Bayern erarbeiteten sich lediglich zwei. Die bis dato beste Kombination der Ingolstädter schloss Pascal Groß nach 41 Minuten ab, sein Versuch verfehlte das Berliner Tor aber um einige Meter. Wiederum drei Minuten später kam der ehemalige Herthaner Alfredo Morales in aussichtsreicher Position an den Ball, seine scharfe Hereingabe flog aber in das Seitenaus.

Nach dem Seitenwechsel verlagerte Hertha das Geschehen zusehends in des Gegners Hälfte und versuchte, die Kontrolle über das Spiel an sich zu reißen und den Ball möglichst weit von der Gefahrenzone vor dem eigenen Tor fernzuhalten. Erneut besaßen die Berliner die erste Gelegenheit: Nach einem Vorstoß Peter Pekariks bediente der Slowake den Schweizer Valentin Stocker, der im letzten Moment von Florent Hadergionaij am Abschluss gehindert wurde – es sollte für lange Zeit die einzig nennenswerte Szene bleiben.

In der Hoffnung auf mehr Durchschlagskraft im Angriff wechselte Dardai nach 65 Minuten erstmalig an diesem Nachmittag und brachte Julian Schieber für den engagierten, aber weitestgehend glücklosen Stocker. Wirklich ansehnlicher oder besser wurde es durch die Personalrochade allerdings auch nicht. Sofern es, unabhängig vom Ergebnis, noch einen Kritikpunkt in der Schlussphase gab, dann war es der Umstand, dass es die Berliner versäumten, die sich bietenden Räume der zwangsläufig offensiver agierenden Ingolstädter zu nutzen.

Alexander Esswein etwa vergab aus aussichtsreicher Position, und so musste sich Hertha in der Schlussphase anderer Mittel bedienen. Vladimir Darida holte sich kurz vor dem Ende noch eine Gelbe Karte ab, weil der Tscheche einen Freistoß erst nach langer Verzögerung und im dritten Anlauf ausführte. Dem harten Kern der Hertha-Fans in der Ostkurve konnte das jedoch ziemlich egal sein. Bier und Bratwurst gab es schließlich auch noch nach dem Spiel. Beides dürfte dem Berliner Anhang in etwa so geschmeckt haben wie das Endresultat: ganz vortrefflich.