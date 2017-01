16.01.2017

Hertha BSC : Trainer Dardai schont zwei Spieler

von Michael Rosentritt

Bild vergößern Leichtes Dehnen am Rand. Herthas Trainer Pal Dardai bittet Dienstag zum Testspiel. Foto: dpa/Stache

Fabian Lustenberger und Andreas Esswein passen am Montag, sollen aber das Testspiel am Dienstag gegen die eigene U 23 bestreiten

Valentin Stocker war der einzige Hertha-Profi, der gestern in kurzen Hosen die Trainingseinheit absolvierte. Erst am vergangenem Samstag war der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga aus einem einwöchigen Trainingslager aus Mallorca in den Berliner Winter zurückgekehrt. Und dem Schweizer Stocker schien der Temperaturabfall um rund 15 Grad Celsius noch am wenigsten auszumachen.

Alexander Esswein beispielsweise wurde von Pal Dardai noch vor Beginn des Trainings wieder nach Hause geschickt. Der 26 Jahre alte Flügelspieler habe fiebrig gewirkt und wurde von Herthas Trainer ebenso geschont wie Fabian Lustenberger. Beide sollen aber am Dienstag ein nicht öffentliches Testspiel bestreiten können. Nach einer Vormittagseinheit werden die Profis sich mit der eigenen U-23-Mannschaft duellieren – als Einstimmung auf das erste Punktspiel des neuen Jahres am Sonntag bei Bayer Leverkusen, womit dann auch die Hinserie abgeschlossen wird. Auch die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt absolviert am selben Tag einen Test – gegen den VfL Bochum.

Sehen möchte Herthas Trainer auch das Mitwirken seiner Stamm-Innenverteidigung, die in den letzten Spielen vor Weihnachten ausgefallen war. Sowohl John Anthony Brooks als auch Sebastian Langkamp hinterließen am Montag einen guten Eindruck, doch Training und Wettkampf seien zwei verschiedene Angelegenheiten, wie Dardai sich ausdrückte: „In Leverkusen können wir nicht testen, da brauchen wir absolut belastbare Spieler.“ Insofern wird auch Rune Jarstein gegen die hauseigene U 23 auflaufen. Jarstein hatte am Montag sicherheitshalber noch individuell trainiert. Wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel hatte der norwegische Nationaltorhüter beide Testspiele im Trainingslager auf Mallorca ausgelassen.