13.01.2017

von Christoph Dach

Handball-WM : Deutschland startet mit 27:23-Sieg gegen Ungarn

von Christoph Dach

Bild vergößern Julius Kühn im Steigflug. Das Auftaktspiel gegen Ungarn entwickelte sich zu einer spannenden Partie. Foto: AFP

Nach guter erster Halbzeit hat die deutsche Mannschaft in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Ungarn nach der Pause zu kämpfen, holt letztlich aber den ersten Sieg.

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft ist mit einem Erfolg in die Weltmeisterschaft in Frankreich gestartet. Am Freitagabend setzte sich das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson gegen Ungarn durch und sammelte damit die ersten beiden Punkte gegen einen der Mitbewerber, die vor dem Turnier als größte Konkurrenten um den Sieg in der Vorrundengruppe C galten. Zwar fiel das Ergebnis nicht so deutlich aus wie noch beim letzten Aufeinandertreffen beider Länder vor einem Jahr bei der EM in Polen (29:19), trotzdem dürfte es nach dem neuerlichen 27:23 (16:11) nur wenig Grund zur Kritik im deutschen Lager geben.

Sigurdsson schickte zunächst eine Startformation aufs Feld, in der sich alle drei Nominierten der Füchse Berlin wiederfanden, namentlich Paul Drux, Steffen Fäth und Silvio Heinevetter. Und gerade der Torhüter, der durchaus überraschend den Vorzug vor Andreas Wolff erhielt, war gleich zur Stelle: Heinevetter parierte die ersten vier Würfe der Ungarn - ein Vorgeschmack auf das, was im Verlauf des Abends noch kommen sollte. Zur Halbzeit hatte der 32-Jährige starke neun Paraden im Arbeitsnachweis stehen, am Ende waren es 14.

In der Offensive lief es zu Beginn nicht ganz so gut für die Deutschen, irgendwie wirkten alle Bemühungen ein wenig statisch. Trotzdem konnte sich die DHB-Auswahl alsbald ein kleines Polster erspielen, nach einer Viertelstunde betrug ihr Vorsprung nach einem verwandelten Siebenmeter von Uwe Gensheimer erstmalig drei Tore (8:5). Überhaupt der Kapitän: Gensheimer war nach dem plötzlichen Tod seines Vaters und einer Auszeit bei der Familie in Mannheim erst am Donnerstag wieder zur Mannschaft gestoßen, keine 24 Stunden später ließ er sich von dem Schicksalsschlag nichts anmerken. Mit 13 Treffern war der Profi von Paris St. Germain schließlich auch bester deutscher Werfer, darunter acht Siebenmeter.

Torwart Silvio Heinevetter zeigte mit 14 Paraden eine überragende Leistung

Kurz vor der Pause legten Gensheimer & Co noch einen Zwischenspurt ein, der eine kleine Vorentscheidung bedeutete. Phasenweise betrug der Vorsprung sieben Treffer (16:9), ehe die - zugegebenermaßen in Halbzeit eins erschreckend schwachen - Ungarn ihrerseits zwei Tore nachlegten.

Nach dem Seitenwechsel gerieten die Deutschen zur allgemeinen Überraschung noch einmal in Bedrängnis, weil sie in der Abwehr ein wenig zu aggressiv agierten oder oft den entscheidenden Schritt zu spät kamen, was wiederum zu Zeitstrafen und Unterzahl-Situationen führte. Zwischen der 29. und 38. Minute gelang ihnen zudem kein einziger Treffer, und plötzlich waren die Ungarn wieder in Schlagdistanz (16:15). Der Bundestrainer griff zwangsläufig zur Auszeit, um wieder Ruhe und System ins Spiel seiner Mannschaft zu bringen, vor allem weil ihr vorn nichts mehr gegen die modifizierte Abwehr des Gegners einfiel. Deshalb stellte auch Sigurdsson um und tauschte Torhüter Heinevetter bei eigenem Ballbesitz phasenweise zu Gunsten eines siebten Feldspielers aus - mit Erfolg. In der Schlussphase behielt seine Auswahl Ruhe und Übersicht und brachte die knappe Führung über die Zeit.

Am Sonntag trifft die Nationalmannschaft im zweiten von fünf Gruppenspielen auf Chile (17.45 Uhr).