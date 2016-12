18.12.2016

von Christoph Dach Drucken

26:27 in Flensburg : Dramatische Niederlage für die Füchse Berlin

von Christoph Dach

Bild vergößern Das lief blöd. Velimir Petkovic bei seinem Debüt als Füchse-Trainer. Foto: Imago/Beautiful Sports

Erst Sekunden vor Schluss verlieren die Füchse bei der SG Flensburg-Handewitt - nachdem sie kurz zuvor noch mit zwei Toren geführt hatten.

Mit der Aussagekraft des reinen Resultats ist das so eine Sache, das wissen sie gerade bei den Füchsen Berlin. Zuletzt hatte der Handball-Bundesligist zwei Heimspiele binnen vier Tagen gewonnen und ungeachtet dessen Trainer Erlingur Richardsson entlassen - weil die Entscheidungsträger im Verein schlichtweg nicht mit dem Wie einverstanden sein konnten. Am Sonntag war es nun genau umgekehrt: Da stimmten Einsatz und Leistung, nur eben das Ergebnis nicht. Im Bundesliga-Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt unterlagen die Berliner nach großem Kampf mit 26:27 (12:13) beim neuen und alten Tabellenführer. Dabei kassierte das Team vom neuen Coach Velimir Petkovic erst acht Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer zum Endstand. Vorausgegangen war eine umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung, die kurz zuvor Mattias Zachrisson wegen einer angeblichen Tätlichkeit mit Rot vom Feld geschickt hatten, was wiederum zu einer Überzahl-Situation der Gastgeber in der finalen Phase führte.

Petkovic hatte angekündigt, sein Team werde „nicht mit weißen Fahnen“ nach Flensburg fahren, obwohl die Norddeutschen in der Bundesliga seit über einem Jahr ungeschlagen in der heimischen Flens-Arena sind - und so war es dann auch: Von Beginn an wirkten die Berliner im Vergleich zu ihren letzten fahrigen Auftritten wie ausgewechselt, das galt ganz besonders für die Abwehrarbeit. Die Füchse verteidigten aggressiv, sie verschoben gut und halfen einander vorbildlich. Lediglich Silvio Heinevetter sah in einigen Szenen unglücklich aus, dem Nationaltorhüter rutschten in Halbzeit eins drei, vier Bälle durch, die er normalerweise mühelos hält.

Die Füchse hielten sehr gut mit, was angesichts der Ausfälle erstaunlich war

Trotzdem gestalteten die Gäste das Match ausgeglichen, und das war angesichts ihrer Ausfälle doch einigermaßen erstaunlich: Neben dem an der Schulter operierten Fabian Wiede fehlte kurzfristig auch dessen Back-Up, der norwegische Nationalspieler Kent Robin Tönnesen, sowie der grippekranke Torjäger vom Dienst, Petar Nenadic. So übernahmen in der Offensive vorzugsweise Paul Drux und Steffen Fäth Verantwortung und lenkten das Spiel. Dank der Nervenstärke Hans Lindbergs, der bis zur Pause alle Siebenmeter gegen Flensburgs Ausnahme-Keeper Mattias Andersson verwandelte, stand es nach 30 Minuten nur 12:13 aus Berliner Sicht.

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Füchse dem Sturmlauf der Flensburger statt, die nun die gesamte Breite ihres Kaders zu nutzen versuchten und fleißig rotierten. Aus dem Positionsspiel fanden sie aber weiterhin kaum Mittel gegen die kompakte Defensive und den nun überragenden Heinevetter dahinter. Wenn es überhaupt einen Kritikpunkt im Berliner Spiel gab, dann war es der Umstand, dass die Füchse nicht in der Lage waren, bei eigenem Ballbesitz SG-Abwehrchef Tobias Karlsson zu attackieren. Der Schwede hatte bereits nach neun Minuten zwei Zeitstrafen kassiert und wandelte fortan am Rande des Platzverweises.

So lag nach 45 Minuten, die Füchse waren durch Ignacio Plaza Jimenez gerade erstmals in Führung gegangen (20:19), eine Überraschung in der Luft. Fünf Minuten vor dem Ende lagen die Gäste sogar mit zwei Treffern vorn (25:23), aber selbst diesen Rückstand drehten die Flensburger in der Schlussphase noch - allerdings auch unter Mithilfe des lange Zeit souveränen Schiedsrichter-Gespanns.