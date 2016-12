17.12.2016

von Stefan Hermanns Drucken

Berlin nur noch Vierter : 0:2 in Leipzig – Hertha BSC chancenlos

von Stefan Hermanns

Bild vergößern Des einen Freud, des anderen... Die Leipziger Spieler feiern ihren vorentscheidenden Treffer zum 2:0. Foto: Reuters

Für Hertha BSC war Rasenballsport eindeutig zu stark. Im Spitzenspiel der Bundesliga ließen die Leipziger ihrem Verfolger am Samstag nicht den Hauch einer Chance und gewannen 2:0 (1:0).

Timo Werner brachte die Arena in Leipzig wieder einmal in Wallung. Eine knappe Stunde war vorüber, als Jens Hegeler, der Innenverteidiger von Hertha BSC, ihm mit einiger Vehemenz den Weg versperrte, was Werner dazu nutzte, mit beeindruckender Theatralik zu Boden zu sinken. Die Anhänger aus Leipzig tobten, weil der Stürmer von Rasenballsport für den folgenden exzentrischen Protest Gelb sah; die Fans aus Berlin tobten ebenfalls, weil Werner nach seiner Schwalbe gegen Schalke vor zwei Wochen ohnehin bundesweiter Buhmann ist. Das Schlimme ist: Werner und seine Mannschaft haben diese kleinen Schummeleien gar nicht nötig.

Für Hertha BSC war Rasenballsport eindeutig zu stark. Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga ließen die Leipziger ihrem Verfolger am Samstag nicht den Hauch einer Chance. Durch den 2:0 (1:0)-Erfolg setzte sich die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl zumindest vorerst wieder an die Bundesliga-Tabellenspitze, während Hertha erstmals in dieser Saison zwei Spiele hintereinander verlor.

Bei den Berlinern verstanden es allein die 4500 Fans, sich imposant in Szene zu setzen. Alle Anhänger im Oberring hatten sich blaue Plastiktüten übergezogen, der Unterring trug durchgehend Weiß. Dazu hing an der Bande ein Transparent: „Hertha nur echt in Blau-Weiß. Seit 1892“. Dummerweise lief die Mannschaft in den bei den Fans nur mäßig beliebten pinkfarbenen Ausweichtrikots auf.

Hertha versuchte es mit zwei eng stehenden Viererketten

Trainer Pal Dardai hatte seine Mannschaft gehörig durcheinandergewirbelt. Fünf Spieler rückten neu in die Startelf, unter anderem Hegeler, der in dieser Saison erst vier Kurzeinsätze bestritten hatte. Per Skjelbrd und Vladimir Darida blieben auf der Bank, dafür spielte Allan zum dritten Mal von Anfang an. Auch bei seinen beiden Startelfeinsätzen (bei den Bayern und in Hoffenheim) zuvor hatte Hertha verloren.

Mindestens ebenso überraschend wie die Personalauswahl war, dass die Berliner in einem 4-4-2-System spielten. Mit zwei eng stehenden Viererketten versuchten sie die Passwege vor dem eigenen Strafraum zu blockieren. Um nicht in gefährlichen Zonen den Ball gegen die wild attackierenden Leipziger zu verlieren, probierte es Hertha meist mit langen Pässen, um die Pressinglinie zu überspielen. Es gelang nur punktuell. Und als Mitchell Weiser in der fünften Minute tatsächlich einmal eine verheißungsvolle Kontergelegenheit einleitete, sprang Julian Schieber der Ball so weit vom Fuß, dass Bernardo rechtzeitig klären konnte.

In der Folge waren die Leipziger das eindeutig dominierende Team. Erschwerend kam hinzu, dass Dardai schon nach zehn Minuten erstmals wechseln musste. Peter Pekarik kam für den angeschlagenen Weiser, der Hertha mit seiner individuellen Qualität, seiner Ballsicherheit und seiner Unerschrockenheit sicher gut getan hätte. Das Berliner Tor geriet zwar nicht dauerhaft unter Druck, aber die Leipziger kamen im Laufe der ersten Hälfte zu einigen guten Gelegenheiten.

Bis fünf Minuten vor der Pause hielten die Gäste in der ausverkauften Arena immerhin die Null. Dann spielte der starke Naby Keita aus zentraler Position vor dem Berliner Strafraum einen Pass genau zwischen Fabian Lustenberger und Marvin Plattenhardt hindurch; Werner nahm den Ball perfekt an und mit und vollstreckte zum 1:0 für den Aufsteiger. Für den U-21-Nationalspieler, den Hertha vor der Saison auch liebend gern verpflichtet hätte, war es bereits das neunte Saisontor.

Dardai brachte zur zweiten Hälfte Darida für den schwachen Kalou, der von der Dynamik der Leipziger ein wenig überrascht schien. Am generellen Bild aber änderte sich nichts. Hertha sah sich weitgehend in die Defensive gedrängt, hatte selten den Ball, und wenn das doch mal der Fall war, war er meistens schnell wieder weg. Die Leipziger lagen in allen statistischen Kategorien eindeutig vorne. Als nach einer Stunde Innenverteidiger Willi Orban nach einer Ecke von Emil Forsberg unbedrängt zum 2:0 einköpfen konnte, weil Yussuf Poulsen ihm den Weg frei gesperrt hatte, waren auch Herthas leisen Hoffnungen auf einen glücklichen Punktgewinn endgültig hinfällig.

Folgen Sie der Sportredaktion auf Twitter: