Schock für Union Berlin : Philipp Hosiner erleidet Lungenkollaps

Bild vergößern Philipp Hosiner traf für Union gegen St. Pauli. Foto: dpa

Der Stürmer des Berliner Zweitligisten fällt für unbestimmte Zeit aus.

Zweitligist 1. FC Union Berlin muss voraussichtlich längere Zeit auf Angreifer Philipp Hosiner verzichten. Der Österreicher liegt wegen eines einseitigen Lungenkollaps im Krankenhaus. „Man weiß nicht genau, wo es herrührt. Die Lunge ist irgendwie zusammengefallen. Die wird jetzt wieder aufgebaut“, sagte Trainer Jens Keller am Mittwoch. „Man muss es erst einmal stabilisieren. Aktuell haben wir kein Zeitfenster. Man kann von zwei Wochen oder zwei Monaten reden.“ Hosiner war am vergangenen Freitag noch beim Spiel in Heidenheim in der 58. Minute eingewechselt worden. Anschließend hatte er über gesundheitliche Probleme geklagt. "Da waren wir noch davon ausgegangen, das es nicht so schlimm ist", sagte Keller. Der Tabellen-Fünfte aus Berlin empfängt am Freitag (18.30 Uhr) zum letzten Hinrunden-Spiel die SpVgg Greuther Fürth. (Tsp)