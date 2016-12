Videobeweis erstmals eingesetzt : Umstrittener Elfmeter: Kashima im Finale der Club-WM

Bild vergößern Schiedsirchter Viktor Kassai sieht auf den Monitor. Foto: dpa

Erstmals wurde der Videobeweis in einem offiziellen Fifa-Wettbewerb genutzt. Dank des folgenden Elfmeters zogen die Kashima Antlers ins Endspiel ein.

Mit etwas Hilfe durch den Video-Beweis hat der japanische Fußball-Meister Kashima Antlers das Finale der Club-Weltmeisterschaft erreicht. Beim 3:0 (1:0)-Halbfinalsieg gegen den Copa-Libertadores-Sieger Atletico Nacional aus Kolumbien am Mittwoch waren die Antlers durch einen Elfmeter in Führung gegangen, den der ungarische Schiedsrichter Viktor Kassai erst nach Betrachten der Videobilder verhängt hatte. Es war das erste Mal, dass der Video-Beweis bei einem offiziellen Wettbewerb des Weltverbands FIFA angewendet wurde.

Daigo Nishi war im Strafraum zu Fall gekommen, Kassai sah sich die Szene noch mal am Spielfeldrand an und entschied dann auf Strafstoß. Shoma Doi traf in der 33. Minute zum 1:0. Yasushi Endo (83.) und Yuma Suzuki (85.) stellten in der Schlussphase den Sieg sicher.

Im zweiten Halbfinale trifft Champions-League-Sieger Real Madrid am Donnerstag auf den mexikanischen Club América. Das Endspiel wird am Sonntag in Yokohama ausgetragen. (dpa)