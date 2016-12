Borussia Mönchengladbach - Mainz 1:0 : Erlösung für die Verunsicherten

Bild vergößern Jubel in Weiß, Trauer in Rot: Die Gladbacher feiern das Tor zum 1:0. Foto: dpa

Borussia Mönchengladbach beendet seine Misserfolgsserie und schlägt den FSV Mainz 05 mit 1:0.

Mit dem ersten Sieg nach acht Spielen hat Borussia Mönchengladbach seine Misserfolgsserie in der Bundesliga beendet. Der Vorjahresdritte bezwang am Sonntag den FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) und schob sich damit auf den zwölften Rang der Bundesliga vor. Damit ist auch der Job von Trainer André Schubert vorerst gerettet, der Coach hätte im Falle einer Niederlage möglicherweise vor der Entlassung gestanden. Die Mainzer hingegen kassierten die dritte Niederlage am Stück und verpassten den Sprung in die obere Tabellenhälfte. Vor 48 037 Zuschauern im Borussia-Park erzielte Andreas Christensen den Treffer zum Sieg in der 76. Minute. In der Schlussphase mussten die Gladbacher aber um die drei Punkte noch zittern. Ein Treffer des Mainzers Pablo de Blasis wurde von Schiedsrichter Robert Hartmann die Anerkennung verwehrt, was eine fragwürdige Entscheidung war. Kurz darauf sah Gäste-Spieler Jean-Philippe wegen Foulspiels noch Gelb-Rot.

Die Gastgeber hatten große Probleme im Spielaufbau, die Verunsicherung war der Mannschaft zunächst deutlich anzumerken. Lediglich Raffael mühte sich um konstruktives Offensivspiel, verhedderte sich aber auch oft. Zudem sorgten die Rheinhessen mit ihrer einzigen Spitze Karim Onisiwo bei Kontern häufiger für Gefahr. Erst mit der Einwechslung von Thorgan Hazard kam etwas Schwung ins Spiel der Gladbacher. Der überraschende Siegtreffer fiel in der Schlussphase im Anschluss an einen Eckball von Hazard: Lars Stindl verlängerte und Abwehrchef Christensen lenkte den Ball ins Tor zum umjubelten Sieg. (dpa)