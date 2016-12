Volleyball-Bundesliga : BR Volleys siegen 3:0 bei Königs Wusterhausen

Bild vergößern Die Berliner Steven Marshall, Robert Kromm und Paul Carroll (von vorne nach hinten). Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Neunter Sieg im neunten Spiel: Auch im Derby in Bestensee bleiben die Berliner wieder einmal siegreich.

Die BR Volleys haben auch ihr neuntes Saisonspiel in der Bundesliga gewonnen. Im Derby bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen gab es einen klaren 3:0 (25:18, 25:22, 25:14)-Auswärtssieg in Bestensee. In einer Woche empfängt der Spitzenreiter aus Berlin dann am Sonntag den VfB Friedrichshafen. (Tsp)