Erste Niederlage für Leipzig : FC Bayern erobert Tabellenführung zurück

Bild vergößern Arjen Robben bejubelt seinen Treffer gegen Wolfsburg. Foto: Reuters

Dank der überraschenden Niederlage von Leipzig ziehen die Münchner durch einen 5:0-Erfolg gegen Wolfsburg wieder an den Sachsen vorbei. Dortmund kommt in Köln nicht über ein 1:1 hinaus.

Beim FC Bayern wussten sie gar nicht, worüber sie sich zuerst freuen sollten. Über das 5:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg, den dritten Sieg in Serie? Über den überraschenden Ausrutscher von Leipzig in Ingolstadt, der die Münchner wieder an die Bundesliga-Spitze spülte? Oder über das Tor-Comeback von Thomas Müller nach mehr als sieben Monaten?

So oder so, es war ein Tag des Jubels in der Arena zu Fröttmaning. „Ein wunderbarer Spieltag für uns“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und meinte mit Blick auf die teaminterne Weihnachtsfeier: „Ein schöner Steilpass für eine tolle Party.“ Bayerns Trainer Carlo Ancelotti blieb dennoch eher nüchtern: „Es war eine sehr gute Leistung von uns.“

Beim 5:0 ging es vor 75 000 Zuschauern fast nur in eine Richtung. Lange musste der Anhang der Gastgeber, bei dem die Stimmung durch Rückstände der Rivalen Leipzig und Dortmund weiter gehoben wurde, nicht auf die fällige Führung warten. Nach Zusammenspiel mit Kapitän Philipp Lahm zog Arjen Robben in der 18. Minute auf dem rechten Flügel in typischer Manier nach innen und wurde beim Schuss aus 16 Metern nicht einmal gestört. Wolfsburgs starker Keeper Diego Benaglio konnte diesem Ball nur hinterherschauen. Es war Robbens fünftes Saisontor.

Vier Minuten später jubelten die Münchner erneut. Einen Schuss von Arturo Vidal fälschte Robin Knoche vor die Füße von Robert Lewandowski ab. Mehr als ein Jahr nach seiner Rekord-Gala gegen die Niedersachsen, als er in neun Minuten fünf Tore erzielte, hatte der Pole bei diesem Abschluss gegen seinen Lieblingsgegner keine Mühe.

Die Wolfsburger müssen sich auf Abstiegskampf einstellen

Bei den sehr defensiven Gästen ging nach vorne fast nichts. Mario Gomez, der in seinen vier Jahren beim FC Bayern in 174 Partien 113 Tore erzielt hatte, fand keine richtige Bindung zum vor der Pause alibihaften Wolfsburger Offensivspiel. Zwar musste Welttorhüter Manuel Neuer bei einem Freistoß von Ricardo Rodriguez und einem Schuss von Borja Mayoral auch zwei Bälle halten, wirklich auszeichnen brauchte er sich dabei nicht.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Münchner vorübergehend in den Verwaltungsmodus. Wolfsburg wusste das nicht zu nutzen. Ein Schuss von Gomez und ein von Neuer parierte Ball von Daniel Caligiuri waren die besten Möglichkeiten. Mit einem weiteren Tor zeigten die Bayern, wie es besser geht: Nach einem Pass von Thiago zog Thomas Müller ab, dessen Schuss Lewandowski zum 3:0 abfälschte.

Müller, der als einer von vier Neuen im Vergleich zum Spiel gegen Atletico Madrid wieder im offensiven Mittelfeld wirbelte, war hier schon am Tor beteiligt – und wenig später erlöste er sich dann endlich. Sein erstes Tor in der Bundesliga seit dem 30. April und insgesamt 999 torlosen Minuten bejubelte der Nationalspieler überschwänglich. „Schön, dass der Torfluch jetzt vorbei ist“, sagte Müller später. „Mir war das zwar nie so wichtig wie den Leuten drum herum, man trifft aber dennoch gerne.“ Vor dem Spiel habe Karl-Heinz Rummenigge mit ihm gewettet, dass er wieder treffen werde: „Jetzt muss ich leider bezahlen.“

Der eingewechselte Douglas Costa schraubte den Erfolg mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel weiter in die Höhe. So übernahmen die Bayern wieder Platz eins, den sie am elften Spieltag nach der Niederlage gegen Dortmund hatten verlassen müssen.

Die Wolfsburger müssen sich als Tabellen-15. mehr denn je auf Abstiegskampf einstellen. Ingolstadt ist durch das 1:0 gegen Leipzig bis auf einen Punkt am Team des praktisch gescheiterten VfL-Trainers Valérien Ismaël dran. „Wir sind der Verlierer an diesem Spieltag“, sagte der Franzose. „Meine Situation ist so, dass wir noch zwei Spiele bis zur Winterpause haben und darauf konzentriere ich mich voll.“ (dpa)

Folgen Sie der Sportredaktion auf Twitter:



RB Leipzig: Nicht mehr Nummer eins



Völlig zerknirscht trat Ralph Hasenhüttl die Rückreise aus seiner alten Heimat Ingolstadt an. Ausgerechnet bei seinem früherem Verein erlebte der Trainer von RB Leipzig die erste Bundesliganiederlage und verlor die Tabellenführung wieder an den FC Bayern. Die Leipziger unterlagen dem bisherigen Tabellenletzten in einem hitzigen Duell am Samstag mit 0:1 (0:1) und gingen nach dem 14. Spieltag erstmals als Verlierer vom Platz.

„Niederlagen tun immer weh, egal gegen wen“, meinte Hasenhüttl schmallippig. Mit 33 Zählern ist der Aufsteiger aus Sachsen zwar punktgleich mit den Münchnern, weist aber die deutlich schlechtere Tordifferenz auf.

Hasenhüttl musste bei seiner Rückkehr auch Pfiffe aus dem Publikum hinnehmen. Auf dem Platz zeigten die Ingolstädter vor 15 200 Zuschauern dann aber positive Energie. Mutig stemmte sich die Mannschaft von Trainer Maik Walpurgis gegen die Leipziger, die mit der dichten Verteidigung der Gastgeber erhebliche Probleme hatten. Vor allem mit Standards brachten sie die Gäste immer wieder in die Bredouille. Mit einem wuchtigen Kopfball bescherte Roger den defensiv hervorragend auftretenden Ingolstädtern nach einer Flanke des früheren Leipzigers Anthony Jung die verdiente Führung der abwartend agierenden Ingolstädter. Marvin Matip setzte zudem noch einen Kopfball nach einer Ecke knapp über das Tor von Leipzigs Peter Gulacsi.

Ingolstadt rettete den zweiten Saisonsieg über die Zeit

Leipzig gelang wenig. Timo Werner war viel unterwegs – mehr nicht. Insgesamt fehlte die Effektivität in der Offensive. Die beste Chance in der ersten Hälfte besaß noch Linksverteidiger Marcel Halstenberg, der nach einer Flanke in den Strafraum des emsigen Emil Forsberg aber im Fallen nicht mehr genau zielen konnte.

Nach dem Wechsel setzte Walpurgis auf noch mehr Stabilität. Mit vereinten Kräften dann Torhüter Martin Hansen und Almog Cohen den möglichen Ausgleich durch Marcel Sabitzer. Hansen musste nach dem Zusammenstoß mit dem Österreicher aber nur sechs Minuten später verletzt für Örjan Nyland vom Platz.

Der Norweger rettete mehrere Male vor den anstürmenden Sachsen, die jedoch keine richtige Linie in ihr Spiel brachten. Hasenhüttl brachte mit Oliver Burke und Davie Selke seine letzten Optionen im Angriff, schimpfte jedoch an der Seitenlinie angesichts ausgelassener Torchancen teils heftig. Vor allem Emil Forsberg hatte in der 88. Minute das 1:1 auf dem Fuß. „Unser Spiel mit dem Ball war nicht gut genug“, meinte Forsberg später.

Ingolstadt rettete den zweiten Saisonsieg über die Zeit, obwohl Mathew Leckie kurz vor Schluss noch Gelb-Rot sah. „Die Mannschaft sich hat mit ganz viel Engagement und Leidenschaft den Sieg erarbeitet“, resümierte Ingolstadts Trainer Walpurgis zufrieden. „Für die Mannschaft war das ein ganz wichtiger Befreiungsschlag. Das freut mich riesig.“ (dpa)



Borussia Dortmund: Keine Champions in der Bundesliga



Sternstunden in der Champions League, Stillstand in der Bundesliga – Borussia Dortmund läuft auf nationaler Bühne seinen Zielen weiter hinterher. Drei Tage nach dem starken Auftritt bei Real Madrid (2:2) musste sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit einem 1:1 (0:1) gegen den Tabellennachbarn 1. FC Köln begnügen. Damit verpasste der BVB den Sprung auf einen Champions-League-Platz.

Nach dem Führungstreffer von Artjoms Rudnevs sah es vor 50 000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion sogar lange nach der vierten Saisonniederlage aus. Doch der späte Ausgleich von Marco Reus in der 90. Minute rettete der Borussia zumindest einen Punkt. In der hektischen Schlussphase sah der Kölner Salih Özcan Gelb-Rot.

Tuchel hatte die Startelf im Vergleich zum Duell mit Real Madrid auf drei Positionen verändert und musste erneut auf Weltmeister Mario Götze verzichten. Beim ohnehin personell gebeutelten 1.

FC Köln fehlte Simon Zoller. Dafür stand der zuletzt angeschlagene Anthony Modeste zur Verfügung. Wie so oft nach Champions-League-Spielen tat sich die Borussia mit dem Ligaalltag schwer. Vor allem die zuletzt hochgelobte Offensive war ideenlos und wenig durchschlagskräftig. Nur in der zweiten

Minute war Torgefahr erkennbar, als Marco Reus den Ball nach Zuspiel von Ousmane Dembélé knapp verfehlte. Anders als eine Woche zuvor beim 0:4-Aussetzer in Hoffenheim wirkte die Kölner Abwehr bis zum späten Gegentor wieder gewohnt stabil. Das verschaffte neue Sicherheit. Nur die fehlende Kaltschnäuzigkeit von Özcan, der aus 15 Metern das Tor verfehlte, verhinderte die frühe Führung. Es passte ins Bild einer am Torchancen armen Partie, dass ein Standard zur Kölner Führung führte. Nach Freistoß von Jonas Hector war Rudnevs zur Stelle und traf per Kopf zur Führung des Stöger-Teams. Dieses 1:0 spielte den defensivstarken Kölnern in die Karten. Nahezu alle Dortmunder Bemühungen, sich dem Tor des Gegners zu nähern, verpufften wirkungslos. Auf der anderen Seite boten sich dem FC Räume für Konter. Deshalb ging die Führung der Kölner zur Pause in Ordnung. Auch nach Wiederanpfiff tat sich der BVB im Spielaufbau schwer – und blieb anfällig für Konter. So traf Kölns Torjäger Modeste kurz nach der