Wintersport am Samstag : Stefan Luitz auf Podestkurs - Neureuther etwas zurück

Bild vergößern Stefan Luitz beim ersten Durchgang. Foto: dpa

Stefan Luitz geht mit besten Chancen auf einen Podestplatz in den zweiten Durchgang des Riesenslaloms von Val d'Isère. Die deutschen Biathleten haben in der Verfolgung die vorderen Ränge verpasst.

Stefan Luitz rangierte am Samstag nach einem beherzten ersten Lauf auf dem zweiten Platz. Ihm fehlten 0,65 Sekunden auf den überragenden Führenden Alexis Pinturault aus Frankreich. Auf den Österreicher Marcel Hirscher auf Rang drei hatte Luitz nach 35 Startern einen Vorsprung von zwei Hundertstelsekunden. Die Entscheidung in den französischen Alpen fällt ab 12.30 Uhr.

Routinier Felix Neureuther hatte auf dem zwischenzeitlichen sechsten Platz 1,22 Sekunden Rückstand auf die Spitze, zum Podium fehlte ihm etwas mehr als eine halbe Sekunde. Dominik Schwaiger musste mit 2,34 Sekunden Rückstand um die Qualifikation für das Finale zittern. (dpa)

Langläuferin Henning 16. in Davos - Oestberg siegt

Ingvild Flugstad Oestberg hat das Skilanglauf-Weltcup-Rennen über 15 Kilometer im klassischen Stil in Davos gewonnen. Die Norwegerin siegte am Samstag in 37:44,4 Minuten vor ihrer Landsfrau Heidi Weng (+7,9 Sekunden) und der Finnin Krista Parmakoski (+16,7). Beste deutsche Starterinnen waren Katharina Henning als 16. (+1:50,4 Minuten) und Julia Belger (+1:51,5) auf Platz 17. Stefanie Böhler belegte mit 2:16,9 Minuten Rückstand Rang 27. Weitere DSV-Läuferinnen waren nicht am Start. Für Oestberg war es der sechste Weltcupsieg. In der Gesamtwertung führt weiterhin Weng. (dpa)

Fourcade holt vierten Saisonsieg - Schempp Verfolgungs-Fünfter

Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup im slowenischen Pokljuka in der Verfolgung die Podestplätze verpasst. Beim vierten Saisonsieg des Franzosen Martin Fourcade lief am Samstag Simon Schempp als bester Deutscher auf Rang fünf. Der 28-Jährige leistete sich über die 12,5 Kilometer eine Strafrunde und hatte am Ende 59,8 Sekunden Rückstand. Fourcade hatte tags zuvor auch den Sprint gewonnen und stand damit in jedem der bisherigen fünf Saisonrennen auf dem Podest.

Der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger traf alle 20 Schuss und verwies in einem spannenden Schlagabtausch den Norweger Emil Hegle Svendsen (0/+ 6,0 Sekunden) und den Sprint-Dritten Anton Schipulin (1 Fehler/+ 6,2 Sekunden) aus Russland auf die Plätze.

Erik Lesser, Verfolgungs-Weltmeister von 2015, wurde nach zwei Fehlern (+ 1:37,0 Minuten) Elfter, direkt gefolgt von Arnd Peiffer (1/+ 1:45,5 Minuten). Benedikt Doll (3/2:15,7 Minuten) kam als 22. ins Ziel, Matthias Dorfer (3/+ 2:59,5) wurde 36., Florian Graf (2/+ 3:45,7) belegte Platz 40.

Michael Rösch, deutscher Staffel-Olympiasieger von 2006, lieferte als Sechster das bisher beste Ergebnis seit seinem Wechsel nach Belgien und das beste Weltcup-Ergebnis für Belgien überhaupt ab. (dpa)

Ex-Eiskunstlauf-Weltmeisterin Kostner mit überragendem Comeback

Die ehemalige Eiskunstlauf-Weltmeisterin Carolina Kostner hat ein überragendes Comeback auf der Wettkampf-Bühne gefeiert. Die 29-jährige Italienerin gewann am Freitag in Zagreb den Wettbewerb Golden Spin auf der zweitklassigen Challenger Tour. Mit 196,23 Punkten besiegte sie die Ex-Weltmeisterin Elisabeta Tuktamischewa (192,03) aus Russland.

Beide werden vom russischen Erfolgscoach Alexej Mischin trainiert, zu dem Kostner erst vor dieser Saison ging. Der St. Petersburger führte schon Jewgeni Pluschenko zu Olympia-Gold. Zuvor hatte sie bei Michael Huth in Oberstdorf trainiert. Die Südtirolerin darf wieder starten, nachdem ihre Sperre von 21 Monaten abgelaufen war. Sie soll vom Doping ihres Ex-Freundes und Geher-Olympiasiegers Alex Schwazer gewusst haben. Ihr nächstes Ziel sind die Europameisterschaften Ende Januar in Ostrau/Tschechien. (dpa)