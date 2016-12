05.12.2016

von Dominik Bardow

Alba Berlin : Vertrag mit Dominique Johnson wird aufgelöst

Bild vergößern Verlässt Alba Berlin: Distanzwerfer Dominique Johnson. Foto: imago/Camera 4

Der Vertrag mit Distanzwerfer Dominique Johnson wird aufgelöst. Beide Seiten sind enttäuscht über die Zusammenarbeit. Ein Nachfolger ist schon gefunden.

Trotz eines Zweijahresvertrages trennt sich Alba Berlin von Distanzwerfer Dominique Johnson. „Wir versuchen eine Einigung zu erzielen, das Verhältnis zu beenden“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda dem Tagesspiegel. „Beide Seiten sehen, dass die Beziehung nicht funktioniert wie gewünscht.“ Die Trennung soll in den nächsten Tagen vollzogen werden. Johnson stand zuletzt in Würzburg schon nicht mehr im Alba-Kader. Während der 29-Jährige nach Varese in Italien wechseln könnte, gilt Carl English als starker Nachfolgekandidat. Der 35 Jahre alte Flügelspieler aus Kanada spielte bisher auf Teneriffa, kündigte auf Twitter aber schon seinen Abflug nach Deutschland an: