Hoffenheim gewinnt gegen Köln : Borussia Dortmund lässt Gladbach keine Chance

Bild vergößern Faust in der Traube: Dortmunds Spieler feiern den Sieg über Gladbach. Foto: Reuters

Dortmund hat die Krise von Gladbach verschärft, Bremen schafft einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf, Leverkusen hängt im Mittelfeld fest und Hoffenheim rückt auf den vierten Platz vor. Eine Übersicht.

Borussia Dortmund hat zurück auf Champions-League-Kurs gefunden. Eine Woche nach der öffentlichen Kritik von Thomas Tuchel an der dürftigen Leistung seines Teams in Frankfurt (2:1) zeigten die BVB-Profis beim 4:1 (2:1) über Borussia Mönchengladbach die vom Trainer erhoffte Trotzreaktion in der Bundesliga. Vor 81 360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park trafen Pierre-Emerick Aubameyang (7./68. Minute), Lukasz Piszczek (15.) und Ousmane Dembélé (64.) zum verdienten Sieg. Dagegen geht die Talfahrt der Gladbacher trotz der zwischenzeitlichen Führung durch Raffael (6.) weiter. Nach dem achten Spiel ohne Sieg in Serie kommt der Vorjahresvierte der Abstiegszone immer näher.

Auch im 89. Bundesliga-Duell der beiden Traditionsteams blieb Tuchel seinem Ruf auf Rotationsfreund treu. Im Vergleich zur Startelf von Frankfurt nahm er vier Wechsel vor. So mussten die Weltmeister Mario Götze und André Schürrle zunächst mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Stattdessen erhielten Dembélé und Nuri Sahin den Vorzug. Dagegen veränderte Tuchel-Kollege André Schubert seine Startelf nur auf einer Position: Julian Korb begann für Jannik Vestergaard.

Mit taktischem Geplänkel hielten sich beide Teams nicht lange auf und starteten furios in die Partie. So nutzten die Gäste gleich die erste Chance zur Führung. Nach einer missglückten Kopfballabwehr von BVB-Neuzugang Marc Bartra war Raffael zur Stelle und überwand Dortmunds Keeper Roman Weidenfeller mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze.

Auf den frühen Rückstand reagierte der BVB jedoch erstaunlich souverän. Schon beim nächsten Angriff schlug Aubameyang eiskalt zurück. Das Zuspiel des starken Marco Reus nutzte der derzeit beste Bundesliga-Schütze zu seinem 14. Saisontreffer. Damit nicht genug: Nur acht Minuten später traf Abwehrspieler Piszczek nach einer Ecke von Dembélé, die von Bartra verlängert wurde, per Kopf zum 2:1.

Erst nach diesem hektischen Beginn beruhigte sich die Partie - mit Vorteilen für den BVB. Viele Torchancen bekamen die Zuschauer bis zur Pause aber nicht mehr zu sehen. Einzig Reus war einem Treffer nach sehenswertem Pass von Dembélé nahe. Doch der Schuss des einstigen Gladbachers in der 33. Minute wurde von Nico Elvedi in letzter Sekunde geblockt.

Erst nach Wiederanpfiff nahmen beide Teams wieder Tempo auf. Nur mit Glück entging der BVB einem Eigentor, als Abwehrspieler Sokratis (53.) den Ball knapp neben das eigene Tor beförderte. Auf der Gegenseite scheiterte Aubameyang zwei Minuten später nach einem schönen Konter an Gladbach-Keeper Yann Sommer.

Doch am Ende setzte sich die größere Offensivkraft der Dortmunder durch. Der von Reus bediente Dembélé sorgte mit seinem dritten Saisontreffer für die Vorentscheidung. Der schönste Treffer des Tages war jedoch Aubameyang vorbehalten, der nach dem Hackenzuspiel von Reus den Ball aus kurzer Distanz über die Linie beförderte. (dpa)



4:0 gegen Köln: Eiskalte Hoffenheimer gewinnen auch Verfolger-Duell



Die TSG Hoffenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen und spielt weiter munter in der Beletage mit. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bezwang am Samstag den 1. FC Köln im Verfolger-Duell des 13. Spieltages ganz souverän mit 4:0 (2:0.). Damit landeten die Kraichgauer den ersten Sieg gegen die Rheinländer seit November 2009 und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang vier. Sandro Wagner (8. und 67. Minute) gelang vor 29 740 Zuschauern in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena seine Treffer Nummer sechs und sieben. Zudem durften sich Olympia-Teilnehmer Jeremy Toljan (39.) und der gebürtige Kölner Mark Uth (89.) als Torschütze feiern lassen.

Hoffenheim revanchierte sich so auch für die einzige Pflichtspielniederlage in dieser Saison, das 1:2 in der zweiten Runde des DFB-Pokals in Köln. Das Team von Chefcoach Peter Stöger zog diesmal den Kürzeren gegen eine TSG, die eiskalt ihre Chancen nutzte.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Matthias Lehmann und Marco Höger kam bei den Kölnern Salih Özkan zu seinem Startelf-Debüt. Das 18 Jahre junge Eigengewächs hatte bisher nur fünf Kurzeinsätze und fügte sich nahtlos. Die Hoffenheimer konnten wieder auf den Abwehrchef und Ex-Kölner Kevin Vogts zurückgreifen, es fehlte aber Mittelfeld-Ass Kerem Demirbay.

Gegen die tiefstehenden Gäste tat sich die TSG zunächst schwer, kam aber dennoch zur schnellen Führung: Nach einem Eckball köpfte Abwehrspieler Benjamin Hübner an die Latte, Wagner reagierte am schnellsten und staubte zum 1:0 ab.

In der abwechslungsreichen Anfangsphase hätte Köln dann innerhalb einer Minute den Spielstand drehen können: Anthony Modeste und Marcel Risse kamen frei vor Torhüter Oliver Baumann zum Schuss, verfehlten aber das Torgehäuse. Die Mannschaft um Nationalspieler und Kapitän Jonas Hector verschob schnell und geschickt und schien vom Rückstand unbeeindruckt.

Dabei mussten die Kölner nach nur 24 Minuten bereits Risse, der sich eine Knieverletzung zuzog und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde, vom Feld nehmen und durch Marcel Hartel ersetzen. Hartel rutschte wenige Minute später an einem Flankenball von Konstantin Rausch vorbei und hätte um ein Haar den Ausgleich erzielt. Erneut etwas überraschend fiel dann das 2:0, als Toljan nach einem Pass des starken Nadiem Amiri und einem Stellungsfehler von Frederik Sörensen FC-Schlussmann Thomas Kessler tunnelte.

Vor diesem Spieltag konnte der FC zusammen mit dem FC Bayern die stärkste Abwehr der Liga aufbieten, diesmal zeigte diese jedoch ungewohnte Risse. Und im Angriff war der Torjäger und frühere Hoffenheimer Modeste (zwölf Treffer) gut aufgehoben bei Vogt und Co.

Die Kölner kamen etwas stürmischer aus der Kabine. Die TSG wollte die Führung aber nicht nur verteidigen: Nagelsmann gab mit der Einwechslung von Mark Uth und Erstliga-Neuling Baris Atik nach einer Stunde ein offensives Signal. Uth schlug dann die Freistoß-Flanke, die Wagner zum 3:0 einköpfte. Damit entschieden die „Nagelsmänner“ schon früh die Partie gegen hadernde Kölner, die auch noch das 0:4 gegen Uth hinnehmen mussten. (dpa)



Werder Bremen gewinnt Abstiegsduell gegen FC Ingolstadt



Werder Bremen hat das Abstiegsduell gegen den FC Ingolstadt für sich entschieden. Nach fünf Partien ohne Dreier siegten die Hanseaten am Samstag mit 2:1 (1:0) gegen den FCI. Mit nun elf Punkten vergrößerte Werder den Abstand im Tabellenkeller zu Ingolstadt (6) und zum Hamburger SV (4), der erst am Sonntag in Darmstadt (8) gefordert ist. Max Kruse (24. Minute) traf vor 38 438 Zuschauern im Weserstadion erstmals für Werder, Fin Bartels (76.) legte nach. Für die Schanzer erzielte Markus Suttner (58.) den zwischenzeitlichen Ausgleich

Trainer Alexander Nouri konnte Philipp Bargfrede erstmals nach zehnmonatiger Meniskusverletzung wieder in die Startelf beordern. Werder begann mutig, Kruse setzte nach drei Minuten Claudio Pizarro ein, dessen Pass im Strafraum aber Serge Gnabry nicht verwerten konnte. Die Bremer wirkten in der Defensive allerdings wieder einmal unsicher. Als Abwehrchef Lamine Sané fahrlässig knapp neben den Pfosten abwehrte, kamen die Gäste zur besten Chance (21.) in den ersten 45 Minuten durch einen Kopfball von Anthony Jung.

Bremen ging nach einem Konter durch Kruse in Führung, der eine Vorlage von Bartels vom rechten Fuß über Keeper Martin Hansen abprallen ließ. Bei einem Freistoß von der Strafraumgrenze hatte Kruse (31.) die nächste Möglichkeit, verzog aber über das Gehäuse. Der ehemalige Wolfsburger, der in der Woche im Training einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte, belebte das Bremer Angriffsspiel.

Die Oberbayern versuchten die erste Niederlage unter ihrem neuen Trainer Maik Walpurgis zu verhindern, zogen sich nach einer guten Anfangsphase aber immer mehr zurück. Mit einem direkten Freistoß aus 22 Metern glich Suttner dann etwas überraschend aus - Drobny kam nicht mehr an den Ball.

Im Gegenzug verpasste Bartels (60.) nach Doppelpass mit Pizarro die erneute Führung. Der Schuss schrammte nur um Zentimeter am Pfosten vorbei. Stürmer Gnabry (68.) war nach einem Alleingang zu eigensinnig, sein Schuss endete in den Armen von Hansen. Der umtriebige Bartels brachte die Hausherren nach Pass von Pizarro dann auf die Siegerstraße. Unsicherheiten in der Abwehr brachten die Gäste aber immer wieder ins Spiel, Mathew Leckie (90.) verpasste nur knapp den Ausgleich. (dpa)



Leverkusen bleibt im Mittelmaß stecken - Nur 1:1 gegen Freiburg



Bayer Leverkusen bleibt in der Fußball-Bundesliga im Mittelmaß stecken. Die Werkself musste sich am Samstag gegen den SC Freiburg mit einem 1:1 (0:1) begnügen und konnte damit nicht die erhoffte Aufholjagd Richtung Europacup-Plätze starten. Die Freiburger stoppten indes ihre Talfahrt und konnten nach zuvor drei Niederlagen in Serie wieder punkten

Vor 27 111 Zuschauern in der BayArena war es für Leverkusen die dritte Partie hintereinander ohne Sieg. Janik Haberer brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, die Hakan Calhanoglu (60.) egalisierte. Javier „Chicharito“ Hernández vergab kurz vor Schluss den Sieg für Bayer, als er mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter an Freiburgs Keeper Alexander Schwolow scheiterte.

Bei Leverkusen machte sich der Ausfall der Offensivkräfte Kevin Volland und Admir Mehmedi negativ bemerkbar. Hernández, der seit zwei Monaten auf einen Pflichtspieltreffer wartet, konnte dies nicht kompensieren. Zudem fielen die Innenverteidiger Jonathan Tah (erkältet) und Ömer Toprak (Knieprellung) aus.

Freiburgs Trainer Christian Streich, dem der gesperrte Nicolas Höfler fehlte, nahm eine Woche nach dem 1:4 gegen Leipzig vier Änderungen vor. Caglar Söyüncü, Lukas Kübler, Haberer und Julian Schuster rückten neu in die Startformation der Breisgauer.

Gegen die neu formierte und konzentrierte Defensive der Freiburger fehlten Bayer zunächst die Ideen. Die Hausherren agierten lange verhalten und setzten in der Offensive nur wenige Akzente.

Besser machten es die Gäste, die gefällig kombinierten und hinten kaum etwas anbrennen ließen. Nach 20 Minuten suchten die Breisgauer auch das Risiko, setzen Leverkusen unter Druck und erarbeiteten sich einige Torchancen.

Seine erste Möglichkeit zum Führungstreffer setzte Haberer noch neben das Leverkusener Tor (25.). Fünf Minuten später machte es der Angreifer im zweiten Anlauf besser und war im Anschluss an eine Ecke von Vincenzo Grifo zum 1:0 erfolgreich. Einen weiteren Treffer Haberers vor der Pause verhinderte Bayer-Keeper Bernd Leno (40.).

Leverkusen wirkte nach dem Rückstand geschockt. Die einzige Torchance im ersten Durchgang durch „Chicharito“ (35.) bereitete Freiburgs Schlussmann Alexander Schwolow keine Probleme. Erst im zweiten Abschnitt erhöhte Bayer den Druck und wurde belohnt. Calhanoglu nutzte die Vorarbeit von Julian Brandt zum Ausgleich.

Zuvor hatte erneut „Chicharito“ gesündigt. Zunächst scheiterte der Mexikaner aus kurzer Distanz an Schwolow (52.), dann köpfte er den Ball neben das Tor (58.). Die mangelnde Chancenverwertung zog sich wie ein roter Faden durch die Partie, denn auch Calhanoglu und der eingewechselte Joel Pohjanpalo konnten Schwolow nicht überwinden. Der wehrte dann auch noch den Foulelfmeter von Chicharito mit dem Fuß ab und wurde dafür zu Recht von seinen Teamkollegen gefeiert.

