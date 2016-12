Nürnberg verliert : 1860 München gewinnt glücklich gegen Dynamo Dresden

Bild vergößern Eins aus zwei: Daniel Bierofka. Foto: dpa

Interimscoach Daniel Bierofka hat mit 1860 München gegen Dresden seinen ersten Sieg in der Zweiten Liga geholt. Nürnberg muss dagegen seine zweite Niederlage in Serie einstecken.

Levent Aycicek bescherte den „Löwen“ am Samstag mit seinem Tor in der 89. Minute zum 1:0 (0:0) gegen Dynamo Dresden vor 43 400 Zuschauern den mehr als schmeichelhaften Dreier. Für Bierofka war es in seinem zweiten Spiel mit dem Traditionsverein als erneuter Übergangschef der erste Erfolg. Mit nun 15 Punkten konnten sich die Münchner im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen. Zuletzt hatte der TSV 1860 mit 1:2 gegen Eintracht Braunschweig verloren. (dpa)



1. FC Nürnberg mit zweiter Niederlage in Serie



Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine zweite Niederlage in Serie erlitten. Trotz klarer spielerischer Vorteile und fast 50 Minuten Überzahl unterlag der neunmalige deutsche Meister am Samstag dem SV Sandhausen vor heimischer Kulisse mit 1:3 (0:1). Vor 25 250 Zuschauern nutzten die Gäste die Fehler der Franken in der Defensive gnadenlos aus. Andrew Wooten (28. Minute) mit seinem achten Saisontor, Philipp Klingmann (55.) und Daniel Lukasik (76.) bescherten den Sandhäusern den überraschenden Auswärtserfolg. Guido Burgstaller (82.) gelang nur der Ehrentreffer. SV-Kapitän Stefan Kulovits (42.) hatte Gelb-Rot gesehen. (dpa)

