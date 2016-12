02.12.2016

von Christian Tretbar

Football-Leaks : Nationalspieler Mesut Özil musste 2 Millionen Euro Steuern nachzahlen

Auch Fußball-Nationalspieler Mesut Özil taucht in den "Football-Leaks" genannten Dokumenten auf.

Ein Rechercheverbund hat einen großen Datensatz zum Fußball-Geschäft ausgewertet - in den Dokumenten tauchen viele prominente Namen auf.

Ein Rechercheverbund mehrerer europäischer Medien, darunter das Magazin "Spiegel", haben einen 1,9 Terabyte großen Datensatz der Enthüllungsplattform "Football Leaks" ausgewertet. Die 18,6 Millionen Dokumente, darunter nach Angaben des "Spiegels" Originalverträge, Email-Korrespondenz und Nebenabsprachen, belasten Profifußballer und Trainer schwer, darunter auch den deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil.

Dieser musste laut den ausgewerteten Dokumenten im Februar dieses Jahres 2.017.152,18 Euro Steuern nachzahlen, inklusive Verzugszinsen. Außerdem legten die spanischen Steuerbehörden dem Bericht zufolge einen Strafzuschlag von 789.963,36 Euro fest. Özil habe die Nachzahlung geleistet, gegen den Strafzuschlag aber Widerspruch eingelegt.

Im Kern geht es den Auswertungen des "Spiegels" zufolge um unvollständige Angaben, die Özil beziehungsweise seine Anwälte in den Jahren 2012 und 2013 gegenüber den spanischen Behörden gemacht haben sollen. Demnach hat Özil zwei Anwaltskanzleien eingeschaltet, um die Steuerfragen zu klären - eine deutsche aus Mülheim an der Ruhr und eine spanische. Letztere trat mit den spanischen Behörden in Kontakt, sei aber auf Zuarbeit aus Deutschland angewiesen gewesen - und die sei, wie der "Spiegel" schreibt, "chaotisch" gewesen. Demnach seien aus Deutschland nur mangelhafte Unterlagen gekommen. Die Spanier hätten in internen Mails davor gewarnt, dass man vor den Steuerbehörden ein "jämmerliches Bild" abgeben werde.

Auch Cristiano Ronaldo und José Mourinho tauchen in den Dokumenten auf

Der "Spiegel" veröffentlichte unter Bezug auf die geleakten Dokumente auch die Gehälter von Özil. Demnach soll er bei Real Madrid, wohin er 2010 von Werder Bremen gewechselt war und wo er bis 2013 spielte, ein jährliches Brutto-Gehalt von rund 8,77 Millionen Euro erhalten haben. Nach seinem Wechsel zu Arsenal London erhöhte sich dieses auf 10,2 Millionen, wobei ihm ein Netto-Jahresgehalt von Minimum 8,07 Euro vertraglich zugesichert worden sei.

Laut dem "Spiegel" ist Özil durch eine überraschende Einigung mit seinem Vater, der für Özil geschäftlich aktiv war und mit dem er sich zerstritten hatte, möglicherweise um eine höhere Rückzahlung herumgekommen. Özils Anwälte hätten betont, dass es gegen ihren Mandaten kein Steuerstrafverfahren gebe, sondern ein von ihm selbst angestrengtes Zivilverfahren.

Özil ist allerdings nicht der einzige Profi, der im Blickpunkt der Recherche steht. Auch Cristiano Ronaldos Vermögen wird durchleuchtet, er soll 63,5 Millionen Euro im Ausland geparkt haben. Startrainer José Mourinho hat den Berichten ebenfalls zufolge Probleme mit dem Fiskus: Er habe 4,4 Millionen Euro Steuern nachzahlen müssen.