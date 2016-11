27.11.2016

von Stefan Hermanns Drucken

2:1-Heimsieg gegen Mainz : Hertha BSC jetzt Tabellendritter

von Stefan Hermanns

Bild vergößern Vedad Ibisevic zwischen Freude über zwei Tore und Frust über den Schiedsrichter. Foto: dpa

Vedad Ibisevic trifft doppelt für Hertha, sieht später aber Gelb-Rot. Trotzdem reicht es für Hertha zum sechsten Heimsieg in Serie in dieser Saison.

Pal Dardai ignorierte die Grenze seiner Coaching-Zone. Der Trainer von Hertha BSC sprintete über die Seitenlinie, sprang in die Höhe und fuchtelte mit seiner Faust durch die Luft. Vedad Ibisevic stürmte vom Feld und schien sein Trikot zerreissen zu wollen. So jubelt jemand, der gerade das 100. Bundesligator seiner Karriere erzielt hat. Es war zudem das zweite an diesem Adventsnachmittag. Ibisevic traf zum 2:1 für Hertha BSC gegen den FSV Mainz 05 und bescherte dem Berliner Fußball-Bundesligisten damit einen immens wichtigen Erfolg. Herthas Serie hat Bestand: Im sechsten Heimspiel der Saison gab es den sechsten Sieg. Durch das 2:1 (1:1) verbesserten sich die Berliner in der Bundesliga auf den dritten Tabellenplatz hinter Leipzig und den Bayern. Für Ibisevic allerdings nahm der Nachmittag kein schönes Ende. Nur sieben Minuten nach seinem zweiten Tor sah er Gelb-Rot.

Das Spiel war vor 37.852 Zuschauern sehr schleppend in Gang gekommen. Hertha fand nur selten eine Lücke zwischen den beiden Viererketten der Mainzer, spielte den Ball daher immer wieder hinten rum. Wie schon beim Unentschieden gegen den FC Augsburg vor einer Woche machte sich auch gegen den FSV das Fehlen von Mitchell Weiser bemerkbar, der über die rechte Seite das Spiel der Berliner antreibt. Zudem musste Trainer Pal Dardai auf den defensiven Mittelfeldspieler Per Skjelbred verzichten. Fabian Lustenberger und Genki Haraguchi kamen neu in die Startelf; Valentin Stocker spielte auf der Zehn, Salomon Kalou rückte auf die linke Seite.

Erst nach einer Viertelstunde wurden die Gastgeber dominanter und kamen auch zu ersten Gelegenheiten. Vedad Ibisevic konnte nach einem Freistoß von Marvin Plattenhardt frei zum Kopfball hochsteigen, setzte den Ball aber ungewöhnlich weit am Tor vorbei. Kurz darauf kam Herthas Kapitän seinem einschussbereiten Mitspieler Valentin Stocker zuvor. Seinen Schuss aber konnte der Mainzer Torhüter Jonas Lössl ohne größere Probleme parieren. Ungewöhnlich für den Bosnier, dass er sich solche Chancen entgehen lässt.

Am Ende musste Hertha noch einmal richtig zittern

Mitten in ihre erste Drangphase hinein erlebten die Berliner eine unliebsame Überraschung. Nach einem leichten Ballverlust von Salomon Kalou an der Mittellinie schalteten die Mainzer schnell um, Levin Öztunali brachte Plattenhardt mit einer Körpertäuschung ins Straucheln; seine Hereingabe konnte Sebastian Langkamp noch blocken, doch im Nachsetzen staubte Aaron Seydel zum 1:0 für die Gäste ab. Was für ein Bundesligadebüt für den 20-Jährigen, der sonst in der zweiten Mannschaft der 05er in der Dritten Liga spielt!

Es war nicht nur für Trainer Dardai das erste Mal im vierten Duell mit den Mainzern, dass seine Mannschaft ein Gegentor kassierte; es war auch im sechsten Heimspiel dieser Saison das erste Mal, dass Hertha in Rückstand geriet. Doch in der Folge fingen sich die Berliner recht schnell wieder. Schon zehn Minuten nach dem 0:1 glichen die Berliner aus. Nach einem langen Pass aus dem Mittelfeld köpfte der Mainzer Innenverteidiger Leon Balogun den Ball in den Fuß Kalous. Der Ivorer passte in die Mitte, Ibisevic zog den Ball kurz mit der Sohle zurück und vollendete mit einem platzierten Flachschuss zum 1:1. Für Ibisevic war es das siebte Saisontor. Kurz vor der Pause setzte er den Ball nach einer Flanke Lustenbergers mit dem Kopf knapp am Mainzer Tor vorbei. Vier Chancen hatte Hertha in der ersten Hälfte, für alle vier war Ibisevic verantwortlich.

Auch nach der Pause brauchte Hertha eine gewisse Zeit, um in die Gänge zu kommen. Die Mainzer kontrollierten das Spiel, das änderte sich nach etwas mehr als einer Stunde. Jean-Philippe Gbamin, defensiver Mittelfeldspieler der Gäste, sah nach einem Foul an Peter Pekarik Gelb-Rot. Nachdem der Franzose zuvor schon einmal heftig gegen Pekarik hingelangt hatte und ungeschoren davon gekommen war, war es eine vertretbare Entscheidung. Dardai wechselte Vladimir Darida ein, der nach zweimonatiger Verletzungspause sein Debüt gab. Sechs Minuten später traf Ibisevic per Abstauber zum 2:1, kurz darauf sah er für ein taktisches Foul ebenfalls Gelb-Rot. Zu Schaden kam seine Mannschaft anschließend nicht mehr – auch weil Torhüter Rune Jarstein einen exzellenten Freistoß von Yunus Malli mit den Fingern ans Lattenkreuz lenkte.