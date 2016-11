Premier League : Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool wieder oben

Bild vergößern Wie er leibt und lebt: FCL-Coach Jürgen Klopp. Foto: REUTERS

Jürgen Klopp ist mit Liverpool nach einem Arbeitssieg gegen Sunderland vorläufiger Spitzenreiter der Premier League. Auch Manchester City siegt gegen Burnley. Meister Leicester City gelingt ein spätes, kurioses Remis.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool am Samstag zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Die Reds schlugen mit 1:0 (0:0) den zuletzt zweimal siegreichen Abstiegskandidaten AFC Sunderland. Der FC Chelsea konnte mit einem Sieg gegen Tottenham am Abend vorbeiziehen. Man City folgt im Gleichschritt

Divock Origi (75.), der nach 34 Minuten für den verletzten Philippe Coutinho eingewechselt wurde, und James Milner per Foulelfmeter (90.+1) sicherten den Sieg für die Reds. In der Premier-League-Tabelle steht die Klopp-Elf mit nun 30 Punkten an der Spitze.

Punktgleich dahinter liegt Manchester City. Drei Tage nach dem Champions-League-Remis in Gladbach siegten die Citizens dank eines Doppelpacks von Sergio Agüero mit 2:1 (1:1) beim FC Burnley. Ohne den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan taten sich die Citizens schwer und gerieten durch Dean Marney (14.) in Rückstand, bevor Agüero (37./60.) die Partie drehte. „Er hat sehr gut gespielt und sich sehr gut bewegt“, lobte Guardiola. „Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Der englische Meister Leicester City hat sich am Samstag dank zweier verwandelter Strafstöße 2:2 (1:1) vom FC Middlesbrough getrennt. Alvaro Negredo (13./71.) gelang ein Doppelpack für die Gäste. Riyad Mahrez (34.) hatte zwischenzeitlich per Strafstoß für die Foxes ausgeglichen. Den Endstand besorgte Islam Slimani kurz vor dem Abpfiff (90.+4) wiederum durch einen verwandelten Foulelfmeter. (dpa)

