Auslosung Confed-Cup : DFB-Elf trifft auf Chile, Australien und Afrika-Champion

Bild vergößern Einer Meinung: Wolf "Sabiwaka" und Joachim Löw. Foto: dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft beim Confederations Cup im kommenden Sommer in Russland auf Australien, Chile und den noch zu ermittelnden Afrika-Champion.

Die erste Partie steht am 19. Juni in der Olympia-Stadt Sotschi gegen Asienmeister Australien an. Anschließend geht es am 22. Juni in Kasan gegen Südamerika-Meister Chile und zum Abschluss der Gruppenphase am 25. Juni wiederum in Sotschi gegen den Afrikameister, der am 5. Februar 2017 bei den Kontinentalmeisterschaften in Gabun ermittelt wird. Stabhochsprung-Olympiasiegerin Jelena Issinbajewa loste am Samstag in der Tatarenstadt Kasan die Weltmeister-Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in die Gruppe B.

Das Eröffnungsspiel bestreiten am 17. Juni Gastgeber Russland und Neuseeland in St. Petersburg. Die Gruppe A wird komplettiert von Portugal und Mexiko. Das Finale findet am 2. Juli ebenfalls in St. Petersburg statt. (dpa)

