FC Bayern München : Uli Hoeneß ist wieder Präsident

Bild vergößern Kein Heiligenschein. Sieht aber fast so aus, Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung der Bayern. Foto: dpa/Balk

Neun Monate nach seiner Haftentlassung wurde der 64-Jährige von den Vereinsmitgliedern wieder in das höchste Amt des deutschen Fußball-Rekordmeisters gewählt.

Uli Hoeneß ist wieder Präsident des FC Bayern München. Der 64-Jährige wurde von den Vereinsmitgliedern neun Monate nach seiner Haftentlassung erneut in das höchste Amt des deutschen Fußball-Rekordmeisters gewählt. „Ich bitte Sie um eine zweite Chance“, sagte er vor der Wahl und erntete großen Beifall der über 7000 Mitglieder. Der FC Bayern sei für ihn seine „zweite Familie“.

Hoeneß ist Nachfolger von Karl Hopfner, der sich am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung in München nicht erneut zur Wahl stellte. „Ich gönne Dir von Herzen die verdiente Rückkehr in Dein Amt als Präsident“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

Hoeneß hatte die Position als Bayern-Präsident bereits von 2009 bis 2014 inne. Er war im Frühjahr 2014 nach seiner Verurteilung zu einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung von seinen Ämtern als Präsident des Vereins und Aufsichtsratsvorsitzender der FC Bayern München AG zurückgetreten. Der ehemalige Profi und langjährige Manager des FC Bayern strebt auch den Vorsitz des Aufsichtsrates wieder an. (dpa)