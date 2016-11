Fußball - 1860 München : Trainer Kosta Runjaic beurlaubt

Bild vergößern Das war's dann. Kosta Runjaic bei seinem letzten Spiel als Trainer in München. Foto: dpa/Gebert

1860 München hat Trainer Kosta Runjaic nach dem 1:1 gegen Kaiserslautern und einer Krisensitzung mit Investor Hasan Ismaik beurlaubt.

Der TSV 1860 München hat Trainer Kosta Runjaic beurlaubt. Die „Löwen“ reagierten damit auf den schwachen Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga und das ungenügende 1:1 vom Montagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das Training leitet vorübergehend Nachwuchs-Coach Daniel Bierofka, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Runjaic hatte das Team erst im Sommer übernommen, rangiert nach nur drei Siegen in 13 Spielen aktuell auf dem 14. Tabellenplatz. Der Vorsprung zur Abstiegszone beträgt nur einen Punkt. Die Trennung vom 45-Jährigen wurde dem Vernehmen nach in der Nacht auf Dienstag bei einer Krisensitzung mit Investor Hasan Ismaik beschlossen.

Im Montagsspiel war München früh in Führung gegangen durch Routinier Ivica Olic (9. Minute). Doch glich Lauterns Zoltan Stieber aus (44.). Durch den Dämpfer wurde die Situation Kosta Runjaic prekär, die Pfälzer feierten nach dagegen zuletzt drei Siegen vor 17.600 Zuschauern einen weiteren Teilerfolg und hielten die Münchner als Tabellenzwölfter auf Distanz. (dpa)