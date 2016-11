19.11.2016

Auswärtsspiel beim FC Augsburg : Hertha BSC müht sich zum 0:0

von Michael Rosentritt

Bild vergößern Zum Durchpusten: Berlins Salomon Kalou (rechts) im Duell mit dem Augsburger Christoph Janker. Foto: AFP

Nach einer schwachen Leistung kommt Hertha BSC beim FC Augsburg lediglich zu einem 0:0.

Pal Dardai machte ein Gesicht wie das Wetter – es war am Samstagnachmittag in Augsburg durchwachsen bis ungemütlich. Und das hatte sich wohl auf das Spiel übertragen, weshalb Herthas Trainer nicht zufrieden war. Die Duelle zwischen Augsburg und Berlin zählen in der Bundesliga nicht unbedingt zu den Krachern. Ganze drei Tore fielen in den vergangenen sechs Spielen. Auch deswegen kamen nur 27.000 Zuschauer ins Stadion – weniger als zu anderen Heimspielen. So gesehen reihte sich das 0:0 vom Samstag ein. Es war ein zähes und uninspiriertes Unentschieden, das den Augsburgern mehr nützen dürfte. „Wir müssen den Punkt mitnehmen, mehr war heute nicht drin“, sagte Dardai hinterher: „Heute hat uns die nötige Frische gefehlt.“

Kurz vor dem Spiel hatte Mitchell Weiser wegen muskulärer Probleme passen müssen. Dafür kehrten die zuletzt verletzten Marvin Plattenhardt und Sebastian Langkamp in die Abwehr zurück. Niklas Stark rückte eine Position nach vorn, wo er Fabian Lustenberger ersetzte. Und hinter Sturmspitze Vedad Ibisevic spielte Salomon Kalou. Valentin Stocker, der seine Rot-Sperre abgesessen hat, kam zunächst über den linken Flügel. Im zweiten Abschnitt wechselten beide Spieler ihre Positionen, bis Kalou das Feld nach einer Stunde verließ.

Kalou, der zuletzt noch drei Tore erzielt hatte, leitete dann auch ziemlich früh im Spiel die erste gute Gelegenheit für die Berliner ein. Alexander Esswein, der bis zum Sommer für den FC Augsburg spielte, scheiterte aus halbrechter Schussposition an Towart Marwin Hitz. Esswein, der sich im Spurt gegen Konstantinos Stafylidis durchgesetzt hatte, war in dieser Situation zu eigensinnig. Der etwas übermotiviert wirkende 26-Jährige hätte den Ball besser auf Ibisevic zurücklegen sollen, der anspielbar und in bester zentraler Schussposition war.

Herthas Spiel fehlte das Tempo

Danach entwickelte sich ein Spiel in der ersten Halbzeit, dass man bestenfalls als ereignislos beschreiben kann. Dass der Gastgeber nicht drauflos stürmen würde, war erwartbar gewesen. Musste Trainer Dirk Schuster doch auf zahlreiche Stammspieler verzichten. In der Länderspielpause hat bei den Bayern noch einmal das Verletzungspech zugeschlagen. Zuletzt erwischte es Raul Bobadilla und Ja-Cheol Koo (beide Wadenverletzung) sowie Alfred Finnbogason (Adduktorenprobleme). Dafür aber gingen die Gastgeber leidenschaftlicher zu Werke, was den Berlinern mit zunehmender Zeit im ersten Abschnitt immer mehr zu schaffen machte. Nach einer halben Stunde reagierte Herthas Torwart Rune Jarstein reaktionsschnell auf der Linie, als nach einer Flanke plötzlich Martin Hinteregger völlig frei vor ihm auftauchte.

Die Berliner schafften es ihrerseits nicht mehr, den Gegner in Verlegenheit zu bringen. Zu tempolos und durchsichtig war ihr Spielaufbau. Und so kam die Mannschaft von Pal Dardai so gut wie nie in den Rücken der Augsburger Abwehr und auch die Flanken ließen zu wünschen übrig.

Stark hatte die beste Chance der Berliner

Auch die zweite Hälfte begann zäh. Den Augsburgern muss spätestens in der halbzeitpause aufgegangen sein, dass die als Tabellenvierter angereisten Berliner an diesem Tag zu schlagen waren, selbst mit iher ersatzgeschwächten Elf. Herthas Trainer reagierte und brachte für die wirkungslosen Esswein und Kalou in Julian Schieber und Genki Haraguchi zwei frische Spieler. Und so kam immerhin etwas mehr Beweglichkeit ins Spiel der Berliner. Zehn Minuten später fiel Stocker ein schöner Distanzschuss aus seinem linken Fuß, Torwart Hitz lag quer in der Luft.

Ansonsten passierte nicht viel in den beiden Strafräumen. Zu selten kamen beide Mannschaft in das jeweils letzte Drittel, wie erneut Stocker zehn Minuten vor dem Ende. Doch den Kopfball des Schweizers konnte erneut der Augsburger Torwart entschärfen. Die vielleicht beste Chance in der zweiten Halbzeit bot sich dann Niklas Stark. Nach einer Freistoßflanke von Marvin Plattenhardt segelte Stark am zweiten Pfosten mit ausgestrecktem Bein in die Flanke, doch der Ball verfehlte um Zentimeter sein Ziel. Aber gerade weil die Berliner jetzt offensiv mehr riskierten, eröffneten sich für die Augsburger Spieler Räume für Konter, die sie meist zu schlampig ausspielten. Und so blieb es beim 0:0.