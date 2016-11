Hamburger SV : Trainer Gisdol setzt Djourou als HSV-Kapitän ab und ernennt Sakai

Bild vergößern Markus Gisdol hat Gotoku Sakai zum neuen Mannschaftskapitän ernannt. Foto: dpa

Hamburgs Trainer Markus Gisdol will den Abwärtstrend stoppen. Deswegen setzte er nun seinen Kapitän Johan Djourou. Gotoku Sakai soll ihn nun vertreten.

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat mitten in der Saison überraschend den Kapitän gewechselt. Trainer Markus Gisdol setzte am Donnerstag Johan Djourou ab und ernannte Abwehrspieler Gotoku Sakai als neuen Spielführer. „Wir wollen und müssen eine neue Kultur in unsere Mannschaft bringen. Wir brauchen dringend eine größere Geschlossenheit im Team“, begründete Gisdol seine Entscheidung vor dem elften Spieltag. Innenverteidiger Djourou leistete sich zuletzt einige Fehler, die zu den hohen Niederlagen des Tabellen-Letzten beitragen haben.

Die Ernennung des japanischen Nationalspielers vor der Auswärtspartie am Sonntag in Hoffenheim soll einen neuen Impuls bringen. „Gotoku verkörpert alles, was wir in der aktuellen Situation brauchen. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter, der auf dem Platz bis zum Umfallen alles für seine Mannschaft gibt. Gotoku ist offen, ehrlich und kommunikativ“, lobte Gisdol. (dpa)