Länderspiel : Spanien rettet 2:2 gegen England

Bild vergößern Die Spanier bejubeln das 2:2 im Wembleystadion. Foto: REUTERS

In einer packenden Schlussphase rettet Isco den Spaniern ein Unentschieden beim 2:2 gegen England im Londoner Wembleystadion.

Nach einer packenden Schlussphase haben sich die Fußball-Nationalteams aus England und Spanien in einem Test mit 2:2 (1:0) getrennt. Das Team von Gareth Southgate war am Dienstagabend im Londoner Wembley-Stadion durch ein Elfmetertor von Adam Lallana (8. Minute) vom FC Liverpool und einen Treffer von Jamie Vardie (48.) von Leicester City in Führung gegangen. Die Spanier drehten jedoch kurz vor dem Abpfiff auf. Die beiden eingewechselten Iago Aspas (89.) und Isco in der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgten noch für den Ausgleich. Die Engländer hatten kurzfristig auf den verletzten Wayne Rooney verzichten müssen. Beide Mannschaften führen ihre Gruppen in der WM-Qualifikation nach vier Spielen an. (dpa)