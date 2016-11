Golf: Deutscher Rekordsieger : Bernhard Langer gewinnt US-Senioren-Tour

Bild vergößern Gut geschlagen. Bernhard Langer. Foto: AFP/Caroll

Golfstar Bernhard Langer ist weiter das Maß der Dinge auf der US-Senioren-Tour. Der 59-Jährige schafft zum vierten Mal den Gesamtsieg bei den über 50-Jährigen. Das gelang zuvor noch niemandem.

Deutschlands Golfstar Bernhard Langer dominiert weiter die US-Senioren-Tour. Der 59-Jährige aus Anhausen gewann zum vierten Mal die Gesamtwertung bei den über 50-Jährigen. Langer schloss die Rangliste des Charles Schwab Cups nach 2010, 2014 und 2015 erneut als Erster ab. Das ist zuvor noch keinem Golf-Profi auf der PGA-Tour Champions gelungen.

Mit seinem zweiten Platz beim Tour-Finale am Sonntag (Ortszeit) in Scottsdale machte der Masters-Sieger von 1985 und 1993 seinen dritten Sieg in Serie in der Gesamtwertung perfekt. Langer verpasste im "Desert Mountain Club" nur knapp seinen 30. Erfolg bei den US-Senioren. Am Ende hatte der Masters-Sieger von 1985 und 1993 zwei Schläge Rückstand auf den Amerikaner Paul Goydos.

„Das ist unglaublich“, sagte Langer nach seinem Triumph. Für den Anhausener war es mit vier Turniersiegen wieder eine herausragende Saison. Zudem schaffte er es bei seinen 21 Starts in diesem Jahr immer mindestens unter die besten 13. Vor dem Tour-Finale hatte Langer wegen einer Knieverletzung sogar eine kurze Wettkampfpause einlegen müssen. „Es ist schwer, das alles in Worte zu fassen, wie konstant und wie gut das gewesen ist.“

„Dieser Kerl ist ein Super-Held“, schwärmt Konkurrent Goydos

Das entsprechende Lob bekam er umgehend von der Konkurrenz. „Dieser Kerl ist ein Super-Held“, schwärmte Goydos. „Eigentlich sollte er doch älter werden. Aber er wird immer besser. Es war sein bestes Jahr und er ist 59. Er ist großartig.“

Für den Gewinn der Rangliste kassierte Langer einen Bonus von einer Million Dollar. Auch die Geldrangliste der US-Senioren-Tour beendete er mit einer Gesamtsumme von 3 016 959 Dollar zum achten Mal auf Platz eins - ebenfalls ein Rekord. Insgesamt hat der in Boca Raton/Florida lebende Deutsche auf der US-Senioren-Tour bereits über 20,9 Millionen Dollar an Preisgeld eingespielt. (dpa)