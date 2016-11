8:0 gegen San Marino : DFB-Elf wie zu Kloses besten Zeiten

Bild vergößern Nur der Salto fehlt. Mit dem neuen Nationalstürmer-Trainer Miroslav Klose auf der Bank, fiel gegen San Marino Tor um Tor. Der 21 Jahre alte Serge Gnabry (Mitte) traf bei seinem Debüt in der Nationalmannschaft sogar gleich dreimal. Foto: Imago

Die Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation für das Turnier in Russland einen Pflichtsieg gefeiert. Gegen San Marino setzte es am Freitagabend ein standesgemäßes 8:0 (3:0).

Dieses Tor war ziemlich genial. Ilkay Gündogan führte den Ball am Fuß und überblickte gleichzeitig das Spielfeld. Er hob den Ball sanft in den Strafraum. Dort nahm der aufgerückte Sami Khedira den Ball elegant mit, spielte den Torhüter aus und schob zum 1:0 für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein. Doch das Gesicht von Bundestrainer Joachim Löw reagierte nicht, nicht der Anflug eines Lächelns war zu erkennen. Im Gegenteil, Löw saß eingemummelt in eine dicke Jacke mit finsterer Miene auf der Bank und ließ den Regen über sich ergehen. Das Tor hatte nämlich einen Schönheitsfehler: Es fiel gegen San Marino, dem gestrigen Gegner Deutschlands in der WM-Qualifikation. Die Mannschaft von Löw setzte sich am Ende in Serracvalle locker mit 8:0 (3:0) und hat damit bislang jedes seiner vier Spiele in der Qualifikationsgruppe C gewonnen.

Im Sport wird bei ungleichen Duellen immer wieder Mal auf die alttestamentarische Legende vom Kampf Davids gegen den Riesen Goliath verwiesen. Der körperlich hoffungslos unterlegene David besiegte seinen Widersacher mit einer Steinschleuder. Doch selbst die alte Legende war kein passender Vergleich für die Begegnung zwischen Deutschland und San Marino. Die kleine Republik in Italien ist in diesem Kräftemessen vielmehr ein David ohne Steinschleuder. Das wird vor fast jeder Begegnung der San-Marinesen statistisch eindrucksvoll belegt. So gibt es in San Marino zum Beispiel 16 Vereine, 2800 Mitglieder, der Marktwert der Mannschaft wird auf 275 000 Euro geschätzt. Zum Vergleich: In Deutschland sind sieben Millionen Fußballer in insgesamt 25 000 Vereinen organisiert, und der Marktwert der Nationalmannschaft soll bei etwa 440 Millionen Euro liegen.

Serge Gnabry traf zum 2:0, 4:0 und 6:0

Und weil das so ist, ist die Zielstellung für Bundestrainer Löw gegen San Marino, 201. der Fußball-Weltrangliste, anders als gewöhnlich. Es geht für ihn im Wesentlichen darum, wie er aus dem gänzlich ungleiche Duell noch irgendeinen Nutzen ziehen kann. Löw versuchte das, indem er viele junge Talente vorspielen ließ. Leverkusens Außenverteidiger Benjamin Henrichs, gerade mal 19 Jahre alt, stand genauso in der Anfangsformation, wie der 21 Jahre alte Serge Gnabry von Werder Bremen.

Zumindest in dieser Hinsicht dürfte Löw dann doch noch das ein oder Lächeln übers Gesicht gehuscht sein. Die beiden, Gnabry mehr noch als Henrichs, zählten zu den besonders Engagierteren. Gnabry traf zum 2:0, 4:0 und 6:0. Henrichs probierte es immer wieder aus der Distanz und scheiterte jedes Mal knapp. Wenn Löw Schlüsse aus diesem Spiel ziehen konnte, dann wohl diese, dass sich die beiden nicht schwertun, in ein fremdes Kollektiv einzufinden.

Spiele gegen San Marino können dem Bundestrainer dabei auch ungeahnte Eigenschaften von Spielern zutage fördern. Der Kölner Jonas Hector etwa hat bis auf ein holpriges Elfmetertor gegen Italien nie auf seine Torjägerqualitäten aufmerksam machen können. Am Freitagabend schlich er sich zwei Mal weit nach vorne und traf eiskalt zum 3:0 und 5:0, wie es sonst nur Stürmer tun wie früher Miroslav Klose. Der ehemalige Nationalspieler ist nun Teil des Trainerteams der deutschen Nationalmannschaft und sah am Ende noch, dass San Marino das mit dem Tore schießen – wie beim Eigentor zum 0:7 durch Mattia Stefanelli – manchmal auch selbst erledigt und dass Kevin Volland einen strammen Schuss aus der Drehung abfeuern kann. Aber das war der Erkenntnisgewinn eher gleich null. (Tsp)

