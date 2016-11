Fußball-EM 2017 : Deutsche Frauen erwischen machbare Gruppe

Bild vergößern Bundestrainerin Steffi Jones will mit ihrer Mannschaft Europameister werden. Foto: dpa

Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2017 in den Niederlanden trifft das deutsche Nationalteam auf Schweden, Italien und Russland.

Bundestrainerin Steffi Jones dürfte zufrieden sein. Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft bei der Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden in der Vorrunde auf Schweden, Italien und Russland. Das ergab die Auslosung der EM-Endrunde am Dienstag in Rotterdam. Gleich im Auftaktspiel muss der achtmalige Europameister und Titelverteidiger in der Neuauflage des olympischen Finals in der Gruppe B am 17. Juli in Breda gegen die Schwedinnen antreten. Danach folgen die Partien gegen Italien (21. Juli) in Tilburg und gegen Russland (25. Juli) in Utrecht.

Für die neue Bundestrainerin Jones, die Silvia Neid nach dem Gewinn der olympischen Goldmedaille in Rio abgelöst hatte, ist die EM vom 16. Juli bis 6. August 2017 die erste große Bewährungsprobe. Erstmals nehmen 16 Mannschaften an der Endrunde teil. Die jeweils zwei Besten der vier Vierergruppen erreichen das Viertelfinale. Das EM-Finale findet am 6. August in Enschede statt. (dpa)