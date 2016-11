Nationalmannschaft : Jedes Jahr ein neues Trikot

Bild vergößern Ilkay Gündogan posiert bei der Vorstellung des neuen Heimtrikots der Fußball-Nationalmannschaft in Düsseldorf. Foto: dpa

Weil die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Weltmeister im nächsten Sommer beim Confederations Cup spielt, präsentiert der DFB ein neues Trikot.

Bei der Präsentation des neuen Trikots der Fußball-Nationalmannschaft hatte Model Ilkay Gündogan den Blick für das Wesentliche. „Auf dem Trikot ist definitiv genug Platz für einen fünften Stern, und das sollte auch unser Anspruch sein“, sagte der Profi von Manchester City am Sonntag in Düsseldorf. Vier Sterne - für jeden WM-Titel einen - prangen auf dem neuen Shirt, das die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw erstmals beim Qualifikationsspiel am kommenden Freitag in Serravalle gegen San Marino tragen wird.

Für den erhofften Weg zur Titelverteidigung in Russland 2018 haben die Weltmeister nun ein Trikot, das mit seinem Design auch an das legendäre grüne Auswärtsshirt vom Triumph 1990 erinnern soll. Spitz nach unten zulaufende Pfeilapplikationen sind wie damals darauf zu erkennen. „1990 bin ich geboren worden, allzu viel Erfahrung habe ich da nicht mehr mitgenommen. Aber für den deutschen Fußball war es ein wichtiges Jahr, viele Stars hat es hervorgebracht“, sagte der 26 Jahre alte Gündogan.

Das neue Trikot trägt die Nationalelf auch beim Confederations Cup

Das Trikot ist im klassischen Weiß gehalten, es hat einen schwarz-rot-goldenen Kragen als V-Ausschnitt. „Auffälligstes Merkmal ist die ikonische Brustgrafik, die Fußballanhänger an frühere Triumphe erinnert und die Mode-Fans aus der Straßen- und Skateboard-Kultur kennen“, schrieb der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag vorab in einer Mitteilung. In der Mitte der Brust ist das goldene Weltmeister-Emblem des Weltverbands FIFA angebracht. Über dem DFB-Symbol prangen auf dem sogenannten Confed-Cup-Trikot wieder die vier Sterne für die vier WM-Titel 1954, 1974, 1990 und 2014. Kapitän Manuel Neuer und seine Kollegen sollen mit diesem Trikot auch beim WM-Testlauf im kommenden Sommer, dem Confederations Cup in Russland, antreten. (dpa)