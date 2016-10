01.11.2016

Im Trainerstab von Joachim Löw : Miroslav Klose wird Deutschlands prominentester Praktikant

Erst Trainer und Spieler, jetzt Trainer und Praktikant. Joachim Löw und Miroslav Klose.

Miroslav Klose beendet die Karriere als Fußballer - wird er nun Trainer? Sein Praktikum absolviert er gleich bei der ersten Adresse. Ein Kommentar.

Weil es eine Meldung war, die auf dem Boulevard zuerst verkündet wurde, bleiben wir doch im Stil: Miroslav Klose wird Deutschlands prominentester Praktikant! Und er fängt nicht wie sonst mancher erst einmal unten an, sondern ganz oben, beim Weltmeister. Miroslav Klose möchte vielleicht Trainer werden und hospitiert daher bei der Nationalmannschaft, wie "Bild" am Dienstag berichtet. Klose soll „ein individuelles Ausbildungs- und Traineeprogramm absolvieren mit dem klaren Ziel, die Trainerlaufbahn einzuschlagen“, bestätigte der DFB nun. Nachdem Klose am Dienstag auch offiziell seinen Rücktritt als Profifußballer verkündet hat, könnte das der Beginn einer zweiten Karriere sein. Vielleicht aber auch nur eine berufliche Orientierung, auf die etwas anderes folgt.

Seine ersten Arbeitseinsätze stehen schon fest, am 11. November beim Länderspiel in San Marino und am 15. November beim Testspiel gegen Italien in Mailand. Klose soll dann zum Trainerstab von Bundestrainer Joachim Löw als Hospitant gehören. Man kann ihn sich dabei gut vorstellen, aufmerksam zuhörend, sich nicht Im nächsten Jahr geht es dann weiter bei den Spielen gegen England und in Aserbaidschan und auch seine erste Turniererfahrung als Traineraspirant soll Klose machen, im Sommer beim Confederations Cup in Russland.

Wie auch immer, großen Sozialneid dürfte ein Einstieg ganz oben nicht hervorrufen. Klose ist schließlich einer, der sich das verdient hat. Nicht nur als WM-Rekordtorschütze und als DFB-Rekordtorschütze. Sondern auch, weil Klose als Mannschaftsspieler mit Anstand und Fairness gilt. Unvergessen ist, dass er als Spieler von Lazio Rom zugab, einen Treffer mit der Hand erzielt zu haben. "Ich habe kein Problem damit, meine Schuld zuzugeben. Ich habe dies für die Kinder getan, die uns zuschauen", sagte er dazu später. Für sein Verhalten ist er mit mehreren Fair-Play-Preisen ausgezeichnet worden. Zuvor hatte er schon einmal in einem Bundesligaspiel eine Elfmeterentscheidung korrigiert.

Persönliche Integrität ist schon mal eine starke Voraussetzung für eine Führungspersönlichkeit. Die kann man auch als Trainer einsetzen, wie Arsene Wenger einst zeigte, als er ein Wiederholungsspiel vorschlug, weil seine Mannschaft des FC Arsenal ein Spiel durch ein umstrittenes Tor gewonnen hatte. Wenn Klose wirklich zu einem großen Trainer aufsteigen würde, wäre das auch ein weiterer Beleg dafür, dass man in diesem Job kein Großmaul sein muss.