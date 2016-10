2. Bundesliga : 1. FC Union verliert 0:1 gegen Düsseldorf

Der 1. FC Union ist nach dem Pokaldrama in der Liga hart gelandet. Nach 14 Heimspielen ohne Niederlage verloren die Berliner 0:1 gegen Fortuna Düsseldorf.

Die imposante Heimserie des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin ist nach 14 Spielen ohne Niederlage gerissen. Die Hauptstädter unterlagen Fortuna Düsseldorf am Samstag mit 0:1 (0:1). Ihlas Bebou erzielte in der 56. Minute den Siegtreffer für die Rheinländer, die die 1:6-Pokalpleite bei Hannover gut verarbeitet hatten. Ohne den verletzten Mittelfeldspieler Michael Parensen und Torjäger Collin Quaner war Union vor 21.195 Zuschauern lange überlegen. Die Berliner, die die letzten vier Minuten nach Gelb-Rot für Kaan Ayhan in Überzahl waren, konnten den Vorteil nicht nutzen. dpa