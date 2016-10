Hannover überrollt Düsseldorf : DFB-Pokal: Walldorf schmeißt Darmstadt raus

Bild vergößern Nico Hillenbrand erzielt das 1:0 für Walldorf. Foto: Imago

Viertligist Walldorf schlägt Darmstadt 1:0 und zieht ins Achtelfinale ein, Fürth gewinnt gegen Mainz. Auch Hannover und Wolfsburg schaffen den Sprung unter die letzten 16.

Der SV Darmstadt 98 hat sich beim letzten verbliebenen Viertligisten im DFB-Pokal bis auf die Knochen blamiert. Der Fußball-Bundesligist unterlag nach einem desaströsen Auftritt am Mittwoch bei den nordbadischen Amateuren des FC Astoria Walldorf mit 0:1 (0:1) und schied in der zweiten Runde aus. Der krasse Außenseiter bejubelte nach dem Treffer von Nico Hillenbrand in der 32. Minute dagegen den erstmaligen Einzug ins Pokal-Achtelfinale, der mit mehr als einer halben Million Euro versüßt wird.

Die Amateure, die mit sechs Studenten in der Startelf antraten, kamen vor 4000 Zuschauern nur in der Anfangsphase kurz ins Schwitzen. Marcel Heller (5.) bot sich die schnelle Chance zur Gästeführung, doch der Routinier scheiterte an Astoria-Torwart Jürgen Rennar. Mehr Offensivaktionen brachte der Favorit in der ersten Halbzeit nicht zustande.

Selbst gegen den Viertligisten reichten die limitierten spielerischen Mittel der „Lilien“ nicht aus. Entsprechend bedient war Trainer Norbert Meier zur Pause. Denn der kecke Außenseiter, der in der Regionalliga Südwest derzeit nur den 13. Platz belegt, lag da verdient in Führung. Nach einer Hereingabe von Pascal Pellowski düpierte Hillenbrand die unsortierte Gäste-Abwehr und spitzelte den Ball an Darmstadts Keeper Michael Esser vorbei ins Netz.

Bauchlandung für Mainz in Fürth

Nach viel Leerlauf ist der FSV Mainz 05 für eine träge Vorstellung mit dem überraschenden Pokal-Aus beim Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth bestraft worden. Veton Berisha erzielte am Mittwochabend in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 2:1 (0:0) für die kampfstarken Franken. Fürth schaffte vor 5975 Zuschauern ein herausragendes Comeback und zog ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein, nachdem zuvor Sercan Sararer (79.) die Führung des Bundesligisten durch Joker Jhon Cordoba aus der 68. Minute ausgeglichen hatte.

Hannover 96 mit lockerem 6:1-Sieg über Düsseldorf

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat gegen den erschreckend schwachen Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf mühelos das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Erstliga-Absteiger gewann am Mittwochabend das Heimspiel vor 20 500 Zuschauern mit 6:1 (5:1). Die Tore für die überlegenen Hannoveraner schossen Artur Sobiech (5. Minute), Felix Klaus (7./34.), Martin Harnik (15./16.) und Sebastian Maier (53.). Für die Düsseldorfer, bei denen Lukas Schmitz wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte (76.) sah, traf lediglich Kevin Akpoguma (20.).

Die Düsseldorfer halfen den in der 2. Liga zuletzt zweimal unterlegenen Gastgebern bei der Krisenbewältigung. Beim ersten 96-Treffer lieferte Alexander Madlung sogar unfreiwillig die Vorarbeit. Auch Madlungs Mitspieler in der Abwehr unterliefen reichlich Fehler und zeigten wenig Gegenwehr. Zudem sah Torwart Michael Rensing bei einigen Toren der 96er unglücklich aus, so dass die Partie nach etwas mehr einer Viertelstunde frühzeitig entschieden war.

Fortuna-Verteidiger Akpoguma gelang per Kopf lediglich der Ehrentreffer. Die Düsseldorfer waren wegen ihrer mangelhaften Einsatzbereitschaft gegen die starken Hannoveraner ohne Chance. Nach der klaren Halbzeitführung konnten es die Gastgeber in der zweiten Hälfte ruhiger angehen lassen.

Biedere Wolfsburger mit viel Glück

Trotz einer extrem biederen Vorstellung beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim hat der kriselnde VfL Wolfsburg das Pokal-Achtelfinale erreicht. Die Niedersachsen setzten sich am Mittwochabend glücklich mit 1:0 (0:0) durch und bescherten ihrem Interimstrainer Valérien Ismaël im zweiten Versuch das erste Erfolgserlebnis. Mit seinem entscheidenden Treffer setzte Mario Gomez (49. Minute) der Wolfsburger Serie von sieben Pflichtspielen ohne Sieg ein Ende. Für den Fußball-Nationalspieler war es erst das zweite Pflichtspieltor im VfL-Trikot nach seinem Debüt im Sommer.

Die Heidenheimer waren bereits in den Spielzeiten 2014/2015 und 2008/2009 gegen Wolfsburg ausgeschieden - diesmal wäre aber wesentlich mehr drin gewesen. Der Bundesliga-Sechzehnte agierte zwar feldüberlegen, aber keineswegs ballsicher. Fast jeder Pass in die Spitze verfehlte sein Ziel, die Fehlerquote war eminent hoch. (dpa)

