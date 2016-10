3:1 in Aue : Zweite Liga: Union Berlin klettert auf Platz zwei

Bild vergößern Damir Kreilach erzielt das 1:0 für Union. Foto: Imago

Nach einem glücklichen Auswärtssieg in Aue hat 1. FC Union Platz zwei erobert. Spitzenreiter Braunschweig gewinnt gegen Fürth, Hannover verliert in Nürnberg.

Der 1. FC Union hat mit einem glücklichen Auswärtssieg Rang zwei in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Hauptstädter setzten sich am Sonntag beim lange dominierenden Aufsteiger FC Erzgebirge Aue mit 3:1 (1:1) durch. Mario Kvesic (20. Minute) brachte vor 10 000 Zuschauern Aue in Führung. Für die Gäste trafen Damir Kreilach (42./64.) und Steven Skrzybski (82.). Der Ausgleich für Berlin fiel aus einer nicht geahndeten Abseitsposition. Beim 2:1 versprang Aues Keeper Daniel Haas eine riskante Rückgabe von Christian Tiffert. Beim 3:1 stand der frühere Berliner Haas zu weit vor seinem Tor. Für die Sachsen war es die sechste Saisonniederlage. (dpa)

Folgen Sie der Sportredaktion auf Twitter:



1. FC Nürnberg setzt Klettertour fort - 2:0 gegen Hannover 96



Der 1. FC Nürnberg hat seine Klettertour in der 2. Fußball-Bundesliga auch gegen Hannover 96 fortgesetzt. Die Franken feierten am Sonntag mit dem 2:0 (2:0) gegen den Bundesliga-Absteiger ihren vierten Sieg nacheinander. Die Angreifer Tim Matavz (4. Minute) und Guido Burgstaller (21.) erzielten vor 27 387 Zuschauern die Tore für das Team von Trainer Alois Schwartz, das in den ersten sechs Saisonspielen sieglos geblieben war. Nürnbergs Torwart Thorsten Kirschbaum parierte in der 73. Spielminute einen Foulelfmeter von Miiko Albornoz. Mit 14 Punkten rückte der „Club“ bis auf drei Zähler an Hannover heran. Die Niedersachsen rutschten auf Platz fünf ab. (dpa)



Eintracht Braunschweig baut Tabellenführung aus: 1:0 gegen Fürth



Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig hat den Vorsprung auf die Verfolger ausgebaut. Am Sonntag besiegten die Niedersachsen die SpVgg Greuther Fürth verdient mit 1:0 (0:0). Onel Hernandez (59. Minute) schoss die Eintracht zum achten Saisonsieg. Patrick Schönfeld scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an der Latte (67.). Die Gäste schwächten sich bereits nach einer halben Stunde selbst. Sercan Sararer sah früh nach einer Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung Braunschweigs nach zehn Spieltagen auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Fürth fiel mit elf Zählern auf Rang 13. (dpa)