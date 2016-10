17.10.2016

von Martin Einsiedler Drucken

Unser Blog zum Bundesliga-Wochenende : Was Hertha BSC und den 1. FC Köln verbindet

von Martin Einsiedler

Bild vergößern Kölns Anthony Modeste (l) ist ein Stürmer klassischer Prägung, ähnlich wie Herthas Vedad Ibisevic. Foto: dpa

Fußballeuphorie in der Hauptstadt, ein brutales Foul sorgt für Aufregung, Dieter Hecking wohl vor dem Aus in Wolfsburg und Elfmeterschießen will geübt sein.