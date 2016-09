World Cup of Hockey : Kanada holt den nächsten Titel

Bild vergößern Späte Treffer, großer Jubel. Die Kanadier feiern mal wieder einen Turniersieg im Eishockey. Foto: Reuters

Kanada dominiert weiter das Welt-Eishockey - zumindest auf Nationalmannschaftsebene. Nach Olympiasieg und WM-Titel gibt es nun auch dem Sieg beim World Cup of Hockey.

Kanada hat zum zweiten Mal das Turnier der NHL-Stars gewonnen. Das zweite Finalspiel des World Cup of Hockey gegen das Team Europa entschied der Favorit um Sidney Crosby am Donnerstag beim 2:1 (0:1,0:0,2:0) aber erst spät. Die Ahornblätter gewannen die Serie nach dem 3:1-Erfolg vom Dienstag mit 2:0.

„Der Druck war schon ziemlich groß. Deswegen sind wir sehr glücklich und genießen den Erfolg. Aber es war nicht so einfach. Dennoch haben wir einen Weg gefunden“, sagte Kapitän Crosby, der nach der Partie zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Nach dem Stanley-Cup-Erfolg mit den Pittsburgh Penguins im Juni nahm er den zweiten Cup in Empfang.

Lange sah es nach dem Ausgleich in der Serie aus. Nach dem 1:0 durch den Slowaken Zdeno Chara (7. Minute) verpasste es die Europa-Auswahl um Top-Talent Leon Draisaitl aber, die Führung auszubauen. Immer wieder scheiterten die Europäer am überragenden kanadischen Keeper Carey Price. Die Gastgeber kamen sehr spät in Fahrt: In der 58. Minute glich Patrice Bergeron aus, 44 Sekunden vor der Schlusssirene gelang Brad Marchand das vielumjubelte Siegtor.

Für die Europäer war das Turnier trotz der Niederlage ein Erfolg

Für Europa-Kapitän Anze Kopitar war der World Cup dennoch ein Erfolg. „Jeder hat gedacht, wir sind der Witz des Turniers“, erklärte der Slowene von den Los Angeles Kings. „Jetzt bleiben die Erinnerungen an diese Spiele für immer erhalten.“ Der deutsch-kanadische Europa-Trainer Ralph Krueger ergänzte: „Wir wollten Eishockey spielen und uns nicht verstecken.“ Krueger, derzeit im Management des englischen Fußballclubs FC Southampton, dürfte in Zukunft wieder ein Trainer-Kandidat in der NHL werden.

Gelohnt hat sich das Turnier auch für die deutschen Eishockey-Cracks. Stürmer Draisaitl steht nach mit zwei Toren weiter vor einer vielversprechenden Zukunft in der NHL. Der 20 Jahre alte Stürmer von den Edmonton Oilers wird in der in zwei Wochen beginnen Saison in Nordamerika nun mit anderen Augen angesehen. Auch Tobias Rieder überzeugte durch gute Leistungen. Eine Zukunft bei den Arizona Coyotes dürfte er jedoch nicht mehr haben, die Verhandlungen stecken fest.

Dennis Seidenberg hatte am Mittwoch einen Einjahresvertrag bei den New York Islanders unterschrieben. Der 35-jährige Verteidiger wird in der neuen Spielzeit Teamkollege von Torhüter Thomas Greiss, der beim World Cup wie auch Goalie Philipp Grubauer nicht zum Einsatz kam.

Christian Ehrhoff überzeugte mit Routine und bereitete dazu drei Treffer für Europa vor. Auch der 34-Jährige hofft auf einen neuen NHL-Kontrakt - und er hat nach dem World Cup gute Karten. „Ich werde jetzt mit meinem Berater reden, und wir besprechen dann den nächsten Schritt“, erklärte der Verteidiger. (dpa)