28.09.2016

von Johannes Nedo

Reform der Spitzensportförderung : Die neue Drei-Cluster-Gesellschaft

Bild vergößern Hohes Bein, geringe Chancen. Die deutschen Synchron-Schwimmerinnen haben keine realistischen Medaillenaussichten bei Olympia. Das könnte ihnen die Förderung kosten. Foto: dpa

Das Innenministerium will Sportarten künftig vor allem nach Erfolgsaussichten fördern – das könnte das Aus für manche Disziplinen bedeuten.

Eines steht für Thomas de Maizière fest: Der olympische Spitzensport in Deutschland hat einiges aufzuholen. Das hat der für den Sport zuständige Bundesinnenminister zuletzt immer wieder hervorgehoben. Deshalb betont er auch stets die Wichtigkeit einer Reform der Spitzensportförderung, deren Eckpunkte er am Mittwoch im Sportausschuss des Bundestages vorstellte – gemeinsam mit dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann. „Wir brauchen die Reform nicht nur, um uns nach oben zu orientieren, sondern auch um nicht weiter nach unten abzurutschen“, sagt de Maizière.

Die größten Schwächen der bisherigen Förderung sieht der Innenminister in drei Bereichen: vergangene Erfolge spielen eine zu große Rolle, auch die Zahl der Wettbewerbe sowie der teilnehmenden Athleten werden zu stark berücksichtigt. Außerdem ist die Förderung zu wenig auf den Erfolg der einzelnen Disziplinen ausgerichtet.

Das soll nun alles besser werden. Seit Anfang 2015 arbeiteten acht Arbeitsgruppen, denen Vertreter der Sportorganisationen sowie des Innenministeriums angehörten, an einer neuen Förderstruktur. Die Grundzüge stehen nun fest. Neu sind dabei besonders zwei wichtige Gremien, die über die rund 160 Millionen Euro entscheiden sollen, mit denen das Innenministerium den Spitzensport unterstützt. Das erste Gremium ist die sogenannte Potas-Kommission, die sich mit den Potenzialen der Sportarten befassen soll.

Sportarten sollen in drei Förderstufen eingeteilt werden

In diesem kleinen Gremium – angedacht sind fünf bis acht Mitglieder – soll zukünftig die Gewichtungen stattfinden, welche Sportart und welche Disziplinen wie gefördert werden. Die Potas-Experten sollen anhand zahlreicher Attribute, etwa der Nachwuchssituation oder des Rahmentrainingsplans, und mit Hilfe eines Berechnungsmodells die Sportarten und Disziplinen in drei Förderstufen einteilen. Die drei Stufen, die laut Entwurf als Cluster bezeichnet werden, gliedern sich in das Exzellenzcluster, das Potenzialcluster und das Cluster ohne Potenzial. Erreicht eine Sportart das Exzellenzcluster, werden die Förderwünsche zu 100 Prozent erfüllt. In dem zweiten Bereich gibt es Abstufungen der Förderung und im dritten Cluster gar nichts.

Die zweite Neuerung: Nach der Potas-Kommission wird in Strukturgesprächen über deren Empfehlungen entschieden. Dort soll für einen Olympiazyklus von vier Jahren nur ein Förderbescheid festgelegt werden, indem alle Geldmittel berücksichtigt werden. Bisher konnten Sportverbände mehrere Förderbescheide beantragen, also etwa für Weltmeisterschaften. Nun sollen die Verbände dazu angehalten werden, die Gesamtplanung im Blick zu behalten.

Mit der Aufteilung in drei Stufen geht das Innenministerium einen gewagten Schritt. Es verabschiedet sich vom absoluten Vielfalts- und Gießkannenprinzip. Sportarten, die keine Medaillenchancen haben und kaum konkurrenzfähige Talente, werden folglich komplett herausfallen. Als ein Beispiel wird da das Synchronschwimmen genannt. Weil die Erfolgsaussichten gen Null tendieren, werden die Fördermittel des Bundes gestrichen. Die jeweiligen Verbände müssen sich dann überlegen, wie sie diese Sportarten noch weiter unterstützen.

Auch die Zahl der Bundesstützpunkte soll verringert werden

„Das erzeugt natürlich Druck“, sagt Henning Lambertz, Chef-Bundestrainer der Schwimmer. „Wer nicht die ersten beiden Cluster erreicht, bekommt Probleme. Das ist hart, aber verständlich.“ Dennoch merkt Lambertz an: „Wir dürfen aber nicht alles den Erfolgspotenzialen unterordnen, sonst sind wir zu weit weg von den menschlichen Faktoren.“

Auch Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbands, fürchtet zu viel Bürokratie. „Man wird bei den Clustern erschlagen von organisatorischen Regelungen. Dabei dürfen auch gesellschaftspolitische Faktoren nicht zu kurz kommen.“ Zudem kritisiert Prokop, dass den Verbänden eine hauptamtliche Führungsstruktur vorgegeben wird. „Das ist ein unzulässiger Eingriff in die Verbandsentscheidungen“, sagt er.

Weitere Punkte, die laut Reform geändert werden sollen, betreffen die Olympia- und Bundesstützpunkte. So soll die Anzahl der Stützpunkte um 20 Prozent verringert werden. Bei den Olympiastützpunkten von 19 auf 13, bei den Bundesstützpunkten von 204 auf etwa 165. „Es wird bei einigen Verbänden zu Veränderungen und damit zu Auseinandersetzungen kommen“, prognostiziert Staatssekretär Ole Schröder. Idealerweise soll die Reform Anfang 2017 starten. Bis dahin wird es aber noch viele Diskussionen geben.