27.09.2016

Vorwürfe gegen Nationaltrainer Sam Allardyce : Die spinnen, die Briten!

Seit zwei Monaten im Amt, schon der erste Skandal: Der englische Nationaltrainer Sam Allardyce.

Wie einst Sven Göran Eriksson ging Nationaltrainer Sam Allardyce verdeckten Reportern auf den Leim. Auf eines ist in England Verlass: den Spott der Presse, meint unser Autor.

Das Amt des englischen Fußball-Nationaltrainers ist so begehrt wie tückenhaft. Einerseits winkt eine Anstellung als wichtigster Coach im Mutterland der Sportart – andererseits geht damit die inoffizielle Verpflichtung einher, bei großen Turnieren spätestens und verlässlich in der K.o.-Runde zu scheitern und sich anschließend nach allen Regeln der Kunst von der Yellow Press beleidigen zu lassen. Abgesehen vom fürstlichen Salär gibt es sicher dankbarere Aufgaben.

Umso erstaunlicher ist, wie Englands Oberfußballlehrer laut einem Bericht des „Daily Telegraph“ sein Gehalt aufzubessern gedachte. So soll sich Sam Allardyce für 400 000 Pfund bereit erklärt haben, potenziellen Investoren in Ostasien zu erläutern, wie man am besten die Transferregelungen umgeht, die Englands nationaler Verband FA bereits 2008 und die Fifa 2015 festgelegt haben. Demnach ist es untersagt, eine Teilhabe an Transferrechten von Spielern zu erwerben und an etwaigen Transfersummen mitzuverdienen. Es sei denn, man kennt die Umwege.

Ein delikater Fall mit witziger Pointe. Die asiatischen Geschäftsleute, denen Allardyce entsprechende Zusicherungen gemacht hat, waren nämlichgar keine asiatischen Geschäftsleute – sondern verdeckte Reporter, die alles feinsäuberlich mitgeschrieben, archiviert und jetzt auch veröffentlicht haben. Die FA ist in Aufruhr.

Da werden Erinnerungen an Sven Göran Eriksson wach! 2006 hatte er einem angeblichen Scheich vertrauliche Details von sich und aus dem von ihm trainierten Nationalteam gesteckt. Tatsächlich war auch besagter Scheich Journalist. Für Eriksson bedeutete die Geschichte den Anfang vom Ende. Als englischer Nationaltrainer kann man wohl auf wenig vertrauen. Außer auf den Spott der Presse.