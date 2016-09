1. FC Union siegt in Würzburg : Collin Quaner trifft und trifft und trifft

Bild vergößern Collin Quaner erzielte gegen Würzburg seinen sechsten Treffer in dieser Zweitliga-Saison. Foto: dpa

Der 1. FC Union steht nach sechs Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz. Auch gegen Würzburg siegte das Team von Trainer Jens Keller - weil erneut auf Quaner Verlass war.

Der 1. FC Union Berlin hat sein drittes Spiel in Folge in der Zweiten Liga gewonnen und gleichzeitig die kurze Siegesserie von Überraschungsteam Würzburger Kickers beendet. Die Köpenicker setzten sich am Mittwoch mit 1:0 (0:0) durch und zogen damit in der Tabelle am Aufsteiger vorbei auf Platz drei.

Toptorjäger Collin Quaner sorgte mit seinem sechsten Saisontor (84. Minute) für den glücklichen Sieg der Unioner, die seit dem zweiten Spieltag ungeschlagen sind. Auch Würzburg hatte letztmals zum Saisonauftakt verloren, unterlag nach drei überraschenden Erfolgen in Heidenheim (2:1), gegen Bochum (2:0) und in Fürth (3:0) nun aber vor allem wegen der schwachen Chancenverwertung. (dpa)