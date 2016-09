18.09.2016

von Stefan Hermanns

2:0-Heimsieg gegen Schalke : Hertha BSC bleibt auf Platz zwei hinter Bayern

Bild vergößern Überflieger. Hertha rangiert nach drei Spieltagen auf Platz zwei hinter den Bayern. Foto: AFP

Hertha BSC bleibt neben den Münchenern das einzige Team, das nach drei Spieltagen noch ohne Verlustpunkt ist. Am Sonntagabend feierten die Berliner einen souveränen 2:0 (0:0)-Sieg gegen Schalke.

Ronny musste mit den Tränen kämpfen, er suchte Trost bei Michael Preetz und lehnte seinen Kopf an die Schulter des Managers von Hertha BSC. Von den Rängen kam noch einmal freundlicher Applaus für den einstigen Publikumsliebling. Richtig rührselig war es beim Bundesligaspiel zwischen Hertha und dem FC Schalke 04 – vor dem Anpfiff, als Ronny, Held von Herthas Aufstiegssaison 2012/13, offiziell verabschiedet wurde. Nach dem Anpfiff mussten die Zuschauer lange auf einen weiteren emotionalen Moment warten: bis Mitchell Weiser Hertha nach etwas mehr als einer Stunde 1:0 in Führung brachte. Am Ende gewannen die Berliner 2:0 (0:0). Mit drei Siegen aus drei Spielen reisen sie nun am Mittwoch zum Auswärtsspiel beim Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München.

Tabellarisch war es das Spiel zwischen Hertha und Schalke das Duell des Zweiten gegen den Vorletzten, auf dem Feld fielen die Unterschiede lange deutlich geringer aus. Beide Mannschaften begegneten sich auf einem ähnlichen Niveau: Es entwickelte sich von Beginn an eine intensiv geführte Partie mit vielen Zweikämpfen, wenngleich die Schalker nicht ganz so früh attackierten, wie am Donnerstag in ihrem Europa-League-Spiel bei OGC Nizza. Klug durchkomponierte Spielzüge gab es von beiden Teams selten zu sehen, so dass die Begegnung für die 49.251 Zuschauer im Olympiastadion lange Zeit nur bedingt unterhaltsam war.

Es dauerte eine knappe Viertelstunde bis zum ersten Torschuss. Per Skjelbred, der nach seiner Verletzung in die Startelf zurückgekehrt war, versuchte es auch gut 25 Metern und verfehlte recht deutlich das Ziel. Zehn Minuten später, beim Distanzschuss von Vladimir Darida, war es schon ein bisschen knapper, aber immer noch nicht richtig gefährlich. Das war’s von den Berlinern in der ersten Hälfte. Vor der Pause vermochten sie sich gegen die defensiv starken Schalker keine einzige klare Chance herauszuspielen.

Die Schalker schafften es nicht, Hertha unter Druck zu setzen

Auf der anderen Seite sah es in der ersten Hälfte ähnlich aus. Eric Maxim Choupo-Mouting setzte sich nach einer halben Stunde in Herthas Strafraum gegen Peter Pekarik durch, der Slowake lenkte den Ball mit der Fußspitze aber noch am Tor vorbei. Eine weitere Gelegenheit hatte Schalkes Innenverteidiger Naldo, der per Kopf das Tor knapp verfehlte, nachdem Torhüter Rune Jarstein den Ball verpasst hatte. In der Regel unterbanden die Berliner das Angriffsspiel der Schalker recht effektiv, so dass die Innenverteidiger Sebastian Langkamp und Niklas Stark nicht allzu viel zu tun bekamen.

Schalkes Trainer Markus Weinzierl wechselte schon zur zweiten Hälfte, nahm den wirkungslosen Breel Embolo vom Feld und brachte für ihn Jewgen Konopljanka, der im Sommer vom Europa-League-Sieger FC Sevilla gekommen war. Auch Pal Dardai wechselte früh – allerdings gezwungenermaßen. Darida hatte einen Schuss so unglücklich an den Fuß bekommen, dass er nicht weiterspielen konnte. Für ihn kam Valentin Stocker. Schalke wirkte in der zweiten Hälfte zunächst etwas griffiger, geriet aber nach einem schweren Fehler von Benjamin Stambouli in Rückstand. Der Franzose verlor den Ball an der Seitenlinie gegen Peter Pekarik, dessen Hereingabe verwandelte Weiser zum 1:0 für die Berliner.

Die Schalker schafften es in der Folge nicht, Hertha nennenswert unter Druck zu setzen. Die Mannschaft von Trainer Dardai löste die Herausforderung ohne erkennbare Probleme, ließ den Ball gut laufen – und schaltete bei Bedarf schnell um. So als Nabil Bentaleb am Mittelkreis gegen Skelbred den Ball verlor. Über Weiser landete der Ball bei Stocker, der Schalkes Torhüter Ralf Fährmann ohne Mühe zum 2:0 überwand. Für den Schweizer war es der erste Treffer seit mehr als einem Jahr.

Siege gegen den Erzrivalen Schalke sind für Herthas Anhang immer besonders schön. „Zweite Liga“, sang die Ostkurve kurz vor Schluss. Die Schalker bleiben durch die Niederlage Vorletzter, sind weiterhin ohne Punkt und haben als einziger der 18 Bundesligisten noch kein einziges Tor erzielt. Hertha hingegen bewegt sich zumindest bis Mittwoch auf dem Niveau der Bayern: Nur die Münchner und Hertha haben bisher alle drei Saisonspiele gewonnen.

