Handball : Füchse Berlin klettern auf Rang zwei

Bild vergößern Der überragende Silvio Heinevetter hielt in Wuppertal über 40 Prozent der Würfe. Foto: Imago

Die Füchse bleiben in dieser Bundesliga-Saison weiter ohne Verlustpunkt. Am Samstagabend feierten die Berliner beim 31:20 (15:10)-Erfolg in Wuppertal bereits den dritten Sieg und liegen in der Tabelle damit hinter Flensburg auf Rang zwei.

Gegen den Bergischen HC stach einmal mehr Füchse-Torhüter Silvio Heinevetter mit 14 Paraden hervor. Mattias Zachrisson war mit zehn Treffern bester Schütze. (Tsp)