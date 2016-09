Sieg bei 1860 München : Union Berlin klettert vorerst auf Rang drei

Bild vergößern Union mit Steven Skrzybski (l.) zeigte vollen Einsatz - und wurde am Ende belohnt. Foto: Matthias Koch

Es geht nach oben für den 1. FC Union Berlin. Trotz Unterzahl siegten die Köpenicker bei 1860 München.

Dämpfer für 1860 München, großer Sprung für Union Berlin: Auch in Überzahl konnten die „Löwen“ in der 2. Fußball-Bundesliga eine 1:2 (1:2)-Niederlage gegen Union Berlin nicht abwenden. Steven Skrzybski (5. Minute) und Kevin Prince Redondo (40.) sorgten am Freitagabend von 19 300 Zuschauern in München für den zweiten Saisonsieg der Berliner, die damit vorerst den dritten Platz in der Tabelle einnehmen.

Michael Liendl traf per Handelfmeter zum 1:1 (25.). Nach der Pause spielten die „Löwen“ nach der Gelb-Roten Karte für Fabian Schönheim (53.) über eine halbe Stunde lang in Überzahl. Sie erarbeiteten sich etliche Chancen, hatten aber etwa beim Pfostenschuss von Maxi Wittek kein Glück (59.). (dpa)