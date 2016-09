16.09.2016

Davis Cup in Berlin : Angespannter Auftakt mit Jan-Lennard Struff

Bild vergößern Reingerutscht. Jan-Lennard Struff musste sich in das Spiel gegen Kamil Majchrzak erst hineinkämpfen. Dem 26-Jährigen unterliefen im Duell mit dem Polen zunächst viele Fehler, doch er konnte sich im Berliner Steffi-Graf-Stadion deutlich steigern. Foto: imago/Camera 4

Jan-Lennard Struff tut sich schwer, bringt das deutsche Davis-Cup-Team gegen Polen aber 1:0 in Führung.

Der fünfte Satz hatte gerade begonnen, da griff Kamil Majchrzak zum letzten Mittel. Der Pole hatte sich eine Gewürzgurke bringen lassen und biss während des Seitenwechsels nach dem dritten Spiel herzhaft zu. Auch zuvor hatte der 20-Jährige viel Biss gezeigt und seinem Gegner Jan-Lennard Struff im ersten Einzel der Relegation um den Verbleib in der Weltgruppe des Davis Cups alles abverlangt. Am Ende aber hatte der Deutsche mehr Reserven und siegte auf der Tennisanlage des LTTC Rot-Weiß Berlin nach 3:43 Stunden 6:7 (8:10), 6:3, 5:7, 6:2 und 6:1. Damit ging Florian Mayer im zweiten Match des Tages (nach Redaktionsschluss beendet) mit der wichtigen 1:0-Führung ins Spiel.

„Mein Gegner hat sehr viele Bälle zurückgebracht und ich habe eine Zeit gebraucht, um mich darauf einzustellen“, sagte Struff nach der schweißtreibenden Partie bei fast 30 Grad im spärlich vorhandenen Schatten im Steffi-Graf-Stadion. Der 26-Jährige machte gerade zu Beginn viele leichte Fehler. Struff hatte offensichtlich auch mit sich selbst zu tun. „Wenn man das erste Einzel im Davis Cup für sein Land bestreiten muss, ist man schon ein bisschen angespannter als sonst“, gab er hinterher zu.

Dabei war Struff mit der Empfehlung eines Turniersieges nach Berlin gereist. In der vergangenen Woche gewann er sowohl im Einzel als auch im Doppel beim Challenger-Event im niederländischen Alphen. Zudem ist Struff als 67. der Weltrangliste 210 Plätze höher notiert als Majchrzak. Der Pole aber erwies sich mit seiner Spielweise als enorm unangenehm für den Deutschen. Im ersten Satz hatte Struff im Tiebreak drei Satzbälle, Majchrzak wehrte alle ab und nutzte seine erste Chance zum Gewinn des ersten Durchgangs. Ein halbes Dutzend polnische Fans unter den rund 2500 Zuschauern auf der Anlage bejubelte die Führung ihres Landsmannes lautstark.

Struff zertrümmerte seinen Schläger

Der Deutsche legte im zweiten Satz aber gleich ein Break vor und als er rund eine halbe Stunde später zum 1:1 ausgleichen konnte, schien das Spiel den erwarteten Verlauf zu nehmen. Doch Majchrzak blieb hartnäckig und zeigte Kämpferqualitäten. Struff ließ sich davon beeindrucken. Als er im dritten Satz sein Aufschlagspiel beim Stand von 5:5 abgab, zertrümmerte er anschließend seinen Schläger und lag wenig später 1:2 nach Sätzen zurück.

„Er lässt dich schlecht aussehen mit seinem Spiel“, sagte Struff später. Nach drei Sätzen sah es tatsächlich nicht gut aus für das deutsche Team. Allgemein war davon ausgegangen worden, dass die deutsche Mannschaft gerade in den Einzeln klare Vorteile haben würde. Doch auf dem Center Court am Hundekehlesee war nicht zu erkennen, wer Favorit und wer Außenseiter war.

Allerdings hatte das Match dem Polen bis dato noch mehr abverlangt als Struff, im vierten Satz musste Majchrzak aufgrund von Oberschenkelproblemen eine medizinische Behandlungspause nehmen. Sein Gegner wurde hingegen mit zunehmender Spieldauer sicherer und glich wenig später erneut aus. Anschließend verschwand Majchrzak zur weiteren Visite sogar in der Kabine. Im Entscheidungssatz gelang ihm dann auch sofort das Break. Doch dies sollte sein letzter Spielgewinn bleiben. „Natürlich hätte ich es einfacher haben können, wenn ich den ersten Satz gewonnen hätte“, sagte Struff nach dem Match. Majchrzak, der zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere fünf Sätze spielte, lobte später: „Er hat am Ende besser gespielt und hatte ganz offensichtlich mehr zuzusetzen.“

Blieb nur noch die Sache mit der Gewürzgurke. „So etwas habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich wollte er etwas Salziges essen“, sagte Struff gleichermaßen darüber verwundert wie über seinen Sieg erleichtert.